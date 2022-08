Ta vydržela krýt hokejový stánek od komplexní rekonstrukce, tedy více než dvacet let. „Oprava střešního pláště trvala přibližně dva měsíce. Hlavním důvodem byl nevyhovující stav střechy včetně špatné izolace a zatékání,“ uvedla ke slavnostnímu ukončení prací mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková.

Opravy, které zahrnovaly stavební úpravy světlíků či položení nové vrstvy z tepelných desek a speciální fólie, vyšly na téměř sedm milionů korun. „Střecha byla od roku 2001 bez jakýchkoliv úprav a jedná se tak o první velkou investici do opravy vnějšího pláště budovy. Nová střešní izolace povede i ke snížení energetické náročnosti související s chlazením budovy,“ uvedl hodonínský místostarosta Ondřej Fialík.

Jak připomněla mluvčí radnice, zimní stadion by mohl být také jednou z městských budov, kde by mohly být do budoucna fotovoltaické panely.

Nová sezona odstartovala na hodonínském ledě začátkem srpna, a to jak pro hokej, tak krasobruslení.