Kdo rád čte i fandí mažoretkám, mohl stihnout obojí. V knihovně se začínalo již v devět hodin ráno. „Den otevřených dveří pořádáme jedenáctým rokem a program koncipujeme tak, aby si z nabídky vybrali všichni, kteří ten den do knihovny zavítají. V tento den máme otevřené půjčovny, lidé se mohou zaregistrovat, vrátit knihy a zároveň běží kulturní program,“ sdělila vedoucí oddělení pro dospělé Bohdana Kuzmová Křepinská.

Na malé i velké čtenáře tak čekalo zdobení perníčků, výroba mýdel, autostop, pohádka pro nejmenší děti, scénické čtení, košt pomazánek nebo videodílna.

Akce skončila v poledne a už o hodinu později začala na pěší zóně odpolední část programu akce Hodonín patří mažoretkám. Akce, která se každoročně koná v létě na hodonínském náměstí, se nejprve musela odložit z rodinných důvodů hlavní organizátorky Markéty Raškové. „Dalším datem bylo dvanáctého října, kdy jsem měla přihlášených dvanáct souborů, ale kvůli úmrtí Karla Gotta byl vyhlášený státní smutek, takže jsme akci opět zrušili. Dnes přijelo šest souborů z celé republiky, ale myslím, že si to užijeme i tak,“ podělila se o své dojmy pořadatelka akce Markéta Rašková.

Děvčata a jednoho chlapce ve věku od dvou a půl roku do sedmnácti let čekalo přes den defilé souborů na pěší zóně, průvod a také přehlídka pódiových skladeb. Od venkovních akcí je neodradilo ani nevlídné počasí provázené ledovým větrem a své umění představili přihlížejícím v ulicích města. Odpoledne se pak akce přesunula do kulturního domu.

„Dnešní akce je především přehlídkou, nejde tedy o klasickou soutěž. Děti ale samozřejmě soutěžit chtějí, takže jsme letos udělali pět kategorií po třech sólistkách. Další ocenění pak získají dívky, které se zúčastnily soutěže Miss mažoretka, která je rozdělená na dvě kategorie,“ uvedla Rašková.

Výsledky jednotlivých soutěží budou k nalezení v úterním vydání Slovácka.