Výjimečné životní přání má mezi svými vrstevníky Viktorie Kurková, jež studuje střední školu v Hodoníně. Napsat a vydat knihu. To první má už za sebou, nyní ji čeká autorské čtení. A brzy chce své dílo dostat mezi lidi.

Studentka Viktorie Kurková si napsáním knihy plní životní přání. | Foto: Koláž/Deník

„Letos v lednu jsem dokončila finální verzi příběhu do knihy, na které jsem pracovala od svých třinácti let. Za tu dobu se mi měnil pohled na svět a celkové myšlení, proto jsem knize věnovala tolik času,“ řekla dívka Deníku.

Momentálně svůj literární počin ještě upravuje tak, aby byl pro čtenáře komfortnější. Vyprávěla, že se kvůli tomu spojila se zkušenějšími autory, od nichž čerpá cenné rady.

„Nedokážu odhadnout, kdy by kniha mohla být venku, ale slíbila jsem si, že udělám všechno pro to, abych ji mohla držet v rukou tento rok, nebo alespoň do své maturity,“ sdělila Viktorie Kurková studující třetí ročník Obchodní akademie v Hodoníně.

Jako žánr si zvolila román, aby – jak uvedla – mohla psát pasáže do co nejjasnějších a emočních proudů vytvářených postav. Název je Měli jsme si zůstat cizí. A jaký ohlas má její psaní v okolí?

„Přátelé mě plně podporují a těší se na knihu stejně jako já. Pokaždé mi tvoří úsměv na tváři, když se mě zeptají na cokoliv, co se týká mé knihy,“ dodala dívka. Výsledek své práce představí 15. května v hodonínské knihovně.

středa 15. května od 15.00

Městská knihovna Hodonín