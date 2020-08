Výborná vína z rodinného vinařství Milana Sůkala z Nového Poddvorova na Hodonínsku, třeba ty z hroznů sklizených na Krásné hoře, si získávají stále větší oblibu milovníků ušlechtilého nápoje, a to včetně světově uznávaných degustátorů. Právě tento týden Novopodvorovští dosáhli na historický úspěch.

Vinař Milan Sůkal z Nového Poddvorova. | Foto: Deník / Petr Turek

Milan Sůkal se stal vinařem roku a navíc získal ve středu i ocenění za nejúspěšnější rodinné vinařství. Tímto dvojitým triumfem se za osmnáct ročníků soutěže Makro Vinař roku nikdo pyšnit nemohl. „Je to něco neskutečného a nečekaného, je to jako sen. Je to náš největší úspěch a skvělá odměna za naši práci,“ řekl Milan Sůkal při cestě z galavečera na pražském Žofíně.