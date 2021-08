Naproti nejmodernějšího přístavu na Baťově kanálu ve Veselí nad Moravou návštěvníky okouzluje bývalá oranžerie, v níž někdejší majitelé zámku pěstovali šťavnaté jižní ovoce. Kolem se zelenají listy révy vinné. Jakoby zárodek budoucího kulturně-vzdělávacího vinařského areálu.

Rozšířený přístav ve Veselí nad Moravou i nový areál vinařství. | Foto: ŘVC ČR

Na něj si ještě návštěvníci počkají. Po dokončení si sem budou moci zajít třeba do moderní restaurace, do kruhového sálu je přivábí konference, oslavy či svatby. Nad přístavem se k přenocování otevřou apartmány. Přitom ještě minulý měsíc chybělo k uskutečnění vize stavební povolení. „Získali jsme jej po tří a půl letech. Na podzim začínáme připravovat inženýrské sítě. Stavbu jak vinařství, tak ubytování zahájíme příští rok na jaro,“ sdělil za vinařství Dog in Dock jednatel Tomáš Zbořil.