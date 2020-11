„V počtu čtyři sta tisíc kusů. Je v porovnání s klasickou lahví Vincentky výrazně tmavší a zabarvená více do zelena,“ přiblížil mluvčí společnosti Vincentka Ladislav Kopecký.

Právě tuto minerální vodu, nosní sprej a multivitamíny obsahuje aktuální zdravotní balíček, který pro tyto náročné dny poněkolikáté připravily pro své zaměstnance kyjovské sklárny Vetropack Moravia Glass. Odtud naopak v pátek zamířilo speciální povzbuzení i k lékařům a sestrám kyjovské nemocnice. Těmi bylo dvě stě štrúdlů z podnikové restaurace.

„Nemůžeme spasit svět, ale když máme možnost, přispějeme alespoň drobnou podporou tam, kde to potřebují. A to by mělo platit pro každého z nás,“ uvedl Milan Kucharčík, člen představenstva ze sklárny Vetropack.

Ta zároveň informovalo o tom, že v tomto týdnu zapůjčila notebooky svým zaměstnancům, kteří mají více dětí s náročnou online výukou.