U tohoto bytu zájemci začínali u měsíčního nájmu bez záloh na energie na částce 13 600 korun. Aukce ale činži o několik stokorun ještě navýšila. „Připomínám, že součástí ceny je také parkovací místo a zároveň bonus pro mladé veselské rodiny,“ podotkl starosta. Během tří let mají tak nájemníci se zdejším trvalým bydlištěm nárok na třicetitisícovou zápůjčku na vybavení na každého člena rodinné domácnosti mladšího čtyřiceti let. Lidem osloveným Deníkem v okolí i tak připadalo vyvolávací nájemné jako spíše vyšší s ohledem na okolí, kde jsou ale byty starší.

Co bude místo zbourané mlékárny v Kyjově? Lidi zajímalo vítězné řešení i studie

Jak ještě doplnil první muž veselské radnice, město v příštím týdnu přebírá druhý z trojice nových polyfunkčních domů. Tedy právě ten, kde nachází soutěžené nájemní byty. „Platí to, že v první polovině listopadu by se sem první nájemníci mohli stěhovat. Zároveň budou uzavírány kupní smlouvy s účastníky dřívějších kol,“ sdělil Kolář. V předchozích kolech zájemci soutěžili koupi nových bytů. Ty jsou ve třech horních patrech. Do komerčních prostor dole se mají podle starosty v prosinci začít stěhovat zubaři.

Vývoj městského projektu sleduje i opozice

Krom toho se má ještě osmého listopadu uskutečnit druhé kolo dražby nájemného, a to u trojice městských bytů. Tentokrát ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží budovy B. „Před každou veřejnou soutěží se uskuteční dva termíny veřejných prohlídek bytových jednotek,“ stojí v zápisu z posledního finančního výboru po přiblížení aktuální situace vedoucí radničního ekonomického odboru Marií Kotáskovou.

Byty v dokončované budově A by měly jít do aukce následně v zimě. Vývoj městského projektu Rezidence Nová tržnice a její náročnost sleduje také opozice v zastupitelstvu. „Město je tady v pozici developera, což by být nemělo. Snaží se ale, jak se dá. Daly by se najít některé sporné záležitosti, ale nejde o žádný průšvih, takže snad to město zdárně dotáhne. V této fázi se dá těžko vyjadřovat k výši nájemného či k cenám energií s tím, že jsou tady vyšší zálohy než v blízkých Chaloupkách,“ přiblížil lídr nejsilnější opoziční strany Miroslav Mořický. Zároveň připomněl důležitou okolnost, že radnice čelila v průběhu pokračující výstavby zdražovaní stavebního materiálu i energií.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Pro odborníky na reality je stanovení nájemného v městských bytech poměrně zajímavé. „Je to určitě výjimka. Jde tady ale spíše o funkci města jako řádného hospodáře, který se snaží dosáhnout maximální ceny za nájem. Ve Veselí se v poslední době byty příliš nestavěly, takže tady není ani mnoho nových novostaveb na pronájem,“ přiblížil Deníku před prvním kolem dražby vedoucí makléř hodonínské společnosti Readymat Realitní Michal Poláček.

Veselané navíc na posledním zastupitelstvu schválili založení společenství vlastníků jednotek, tedy SVJ pro budovu B, kde bude mít město významný podíl.