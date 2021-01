Po provedené demolici starého domu bývalého starosty a dědečka olympijské vítězky Dany Zátopkové, můžou v dalších týdnech začít stavební práce na novém komplexu za třiačtyřicet milionů korun. Ten mimo jiné nabídne celkem devatenáct bytů, z toho patnáct pro lidi starší pětašedesáti let. Právě místní penzisté po stavbě dlouhá léta volají, což podpořili i peticí.

Je to zatím nejnákladnější investiční akce, do které se obec pustila za desetiletého vedení starostkou Janou Bačíkovou a místostarostou Františkem Novákem. „V současnosti jsme v situaci, kdy se zbourala původní stavba, která tam stávala. Teď se může začít budovat. Stavba by měla být hotová do konce roku 2022. Firma se k tomu zavázala, předpokládá však, že by to mohla udělat i dřív,“ sdělila v rozhovoru po Hodonínský deník Rovnost starostka Jana Bačíková.

Jak bude tato stavba vypadat a kolik nabídne bytů?

Líbí se mi, že náš dům pro seniory bude ve středu obce. Někde je sice staví na kraji, ale myslím si, že starší lidé potřebují být součástí dění v obci. Pro seniory se vybuduje patnáct bezbariérových bytů. O dotace jsme žádali už od roku 2013. Trvalo tedy sedm let, než se nám peníze podařilo získat. Měnil se tak projekt, aby bydlení bylo co nejkomfortnější a přitom byla žádost o dotaci úspěšná. Původně jsme tam měli naplánovanou školní jídelnu. Tu jsme ale během té doby přestěhovali na základní školu. Přední část stavby tak bude jiná, než se původně plánovalo. Prioritou jsou pro nás totiž byty. Máme obrovský zájem nejen místních, ale i okolních o bydlení ve Vacenovicích. Ale doposud jim nemáme co nabídnout. Takže v přední části budou navíc čtyři byty.

Zdroj: DeníkCo dalšího nabídne tento multifunkční dům?

Prostor po přestěhování pošty, ordinaci pro praktického lékaře, ordinaci pro zubaře a ve spojovacím krčku ke kulturnímu domu pak společenský salonek.

Za ním tedy bude ještě parkoviště s kapacitou pro čtyřiadvacet aut. To ale zřejmě nejsou konečné plány pro celou lokalitu, že?

Na ministerstvu pro místní rozvoj jsme požádali o dotaci na rekonstrukci kulturního domu, včetně prodloužení přísálí. Vzadu je tak plánovaná i venkovní terasa s posezení k celoročnímu využití, což mohou využívat obyvatelé domu pro seniory.

Jaké jsou další plány, co se týká bydlení ve Vacenovicích?

Obec sice již nevlastní skoro žádné pozemky pro výstavbu, ale chceme využít prostoru po bývalé jídelně. Budeme proto chystat projekt na malý bytový dům, s pěti či šesti byty. Když přesuneme zdravotní středisko i poštu do multifunkčního domu, tak získáme nový volný prostor. Ten by pak mohla využít knihovna s čítárnou či mateřské centrum Klubíčko, mateřské centrum. Také tam plánujeme menší dětské hřiště. Další pak u lesa. Do budoucna pak za parkovištěm za multifunkčním domem další větší dětské hřiště.

V posledním roce se i vzhledem ke koronovirovým omezením rozjela vinařská cykloturistika. Do vacenovické uličky Žlébky se loni podařilo dostat vodovod. Připravujete ještě další novinky pro cyklisty a turisty?

Jako Mikroregionu Nový dvůr se nám podařilo získat dotaci na cyklostezku na Náklo, a to pro pokračování od silnice mezi Ratíškovicemi a Miloticemi. Všechny tři obce jsme se domluvily na poměrné částce na dofinancování této stavby. Většinu nákladu má totiž pokrýt dotace na přeshraniční spolupráci.

Jste předsedkyní tohoto mikroregionu, který je i turisticky zajímavý…

Ano, každá z pěti obcí lidem něco nabízí. Nádherným tahákem je milotický zámek, který navštíví za rok spousta lidí. Je ale důležité, aby turista nenavštívil jen zámek a hned odjel. Takže i další obce mají co nabídnout. Skoronice jízdu králů, která je v seznamu UNESCO. Vlkoš má muzeum generála Ingra s tím, že povědomí o něm roste i celorepublikově. Internační tábor Svatobořice má velice zajímavé expozice. Ratíškovice pak drezínu a my, Vacenovice, habánské muzeum.

To je poměrně nové. Jaké jsou na něj reakce?

Ti, co se habány zabývají, tak náš počin vychvalují s tím, že se podařilo udělat pěkné muzeum. Habáni v naší obci byli a byli mistři svého řemesla. Vacenovice byly vyhlášené jejich keramikou. Zájemci o jejich tvorbu a život se nám ozývají nejen ze širokého okolí, ale i ze světa s tím, že se k nám přijedou podívat. To nás ohromně těší…

Největším unikátem je pec, že?

Ano, jde o největší nalezenou habánskou pec ve střední Evropě. Nově máme v muzeu maketu habánského domu. Ještě nám autor vytváří průřez tohoto domu, aby bylo vidět, kde v něm lidé pracovali či kde spali. Příchozí si tak budou moci lépe představit jejich komunitní život. Ještě připravujeme s jednou rakouskou obcí společný dotační projekt, díky němuž bychom mohli vytvořit s touto tématikou animovaný film pro děti.

V současnosti si řada radnic ztěžuje na dopady koronaviru a zavedení superhrubé mzdy na obecní rozpočty. Jak je tomu u vás?

Peníze chybí vždycky. Ale vnímám to také tak, že když si mají opasky utáhnout rodiny, proč by si je neměly utáhnout obce? Moc tomu politickému křiku kolem nerozumím. Je tady spousta rodin, které jsou i několik měsíců na šedesáti procentech příjmů a soukromí podnikatelé na tom také nejsou dobře. Drží se zuby nehty, a někteří dokonce s podnikáním končí. A teď do toho budeme křičet jako obce, že na něco nemáme? Přitom ani není odkud brát. Musíme si se současnou situaci nějak poradit. Obec bude muset nějakou investici pozastavit nebo si vzít nějaký úvěr, když jsou nyní poměrně levné.

Vacenovice mají určitě specifikum i v tom, že je tady více včelařů než jinde. Jaké jsou dopady současné doby na včelařství?

Včely jsou na tom velice špatně. Jako včelaři zatím neumíme vystihnout, co včelám vadí. Hynou, nepřezimují. Zjišťujeme až padesátiprocentní úhyny. Včela je živý tvor, takže když otevřete úl a najdete tam mrtvé včelky, tak je to něco hrozného. Problém je zřejmě v pestrosti stravy pro naše včely. Ty totiž preferují stále to samé, tedy řepku, akát, případně slunečnici. I když mají blíž kvetoucí švestkový sad, tak je víc přitahuje řepka. Co jsme si předávali poznatky se včelaři z jiných částí okresu, tak se jejich včelám zřejmě lépe daří díky druhově pestřejší skladbě skladbě.

V obci se daří včelařskému kroužku. Jaká je současná situace?

Ve Vacenovicích je oproti okolním obcím trochu víc včelařů, možná tomu trochu napomohl náš včelařský kroužek. Ti ale nechci říct, že naše děti jsou včelaři. Spíš jde o osvětu a vztah k přírodě. Včelařskému kroužku se dařilo, dokonce jsem ho rozdělila na dva. Kvůli současným opatřením se ale nemůžeme scházet. Na druhé straně budeme mít u jezera velký hmyzí domek. Získali jsme na něj peníze ze sklárny. Navíc tam chceme dát i klát pro včely.