Jak to z vašeho pohledu vypadá aktuálně u nádraží?

Z dlouhodobé perspektivy se to zlepšilo, ale vzápětí musím říct, že tohle my nikdy nevyřešíme. Je to nekonečný problém. Zopakuju, že jde o syndrom vánočního kapra. Zkuste ho vyhnat z vany, maximálně přejede na druhou stranu. To stejné je s lidmi u nádraží. Když je vyženeme z vlakového, budou na autobusovém, v parku nebo u nákupního centra. Ti lidé tady jsou, byli a budou. Je to celospolečenský sociální problém.

Co tedy můžete udělat?

V minulosti začala platit vyhláška, díky které se na veřejnosti nesmí požívat alkohol. Když to člověk poruší, můžeme ho legálně z místa vykázat. To, že tam ale někdo sedí, nevoní a vypadá jak vypadá, není přestupek. Musíme postupovat podle zákona a nemůžeme si dovolit žádné extempore.

Alespoň podle reakcí na sociálních sítích by si mnozí představovali asi razantnější postup.

Ať tedy někdo navrhne, co s tím a pokud to vyřeší, dostane Nobelovu cenu. Co je to razantní postup? Máme tomu člověku zlomit ruce? To přece nejde. Strážníci by za násilí byli odsouzení. Pak se stává, že hlídka někde někoho pacifikuje a lidi nad vámi stojí a křičí, co se to děje. To, co se stalo předtím, už pak ale nevnímají.