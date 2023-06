Pravidelní cestující byli ale v pátek odpoledne především smutní, často také rezignovaní. Někteří byli dokonce naštvaní, že přicházejí o oblíbený, a především důležitý spoj pro cestu do práce či do školy. „Štve mě to. Využívala jsem tento vlak každý pátek a neděli, když jezdím do školy nebo ze školy,“ svěřila se studentka Alžběta Slámová.

Nad ztrátou vlaku si posteskl také Michal Veselý, který už tři roky dojíždí právě nyní rušenou lokálkou do gymnázia ve Velkých Pavlovicích. „Jezdím denně tímto spojem, který se mi teď přetrhne. Přes Čejč mi má ale jezdit náhradní autobusová doprava,“ řekl student z Mutěnic, který doufá, že nová alternativa nebude špatná.

Konec lokálky ve všední dny nese nelibě také Pavel Slezák, který pracuje blízko nádraží v Čejči. „Ale beru to, jak to je, takže budu muset docházet na autobus na náměstí,“ podotkl muž. Poslední páteční odpolední spoje mezi Hodonínem, Mutěnicemi a Čejčí využívalo kolem deseti cestujících, což se trochu různilo podle směru a času odjezdu. Průvodčí připomněli, že nejvytíženější bývaly především ranní spoje, a to hlavně mezi Mutěnicemi a Hodonínem.

Nostalgie se smutkem se mísily v očích i slovech výpravčí na mutěnickém nádraží. Poslední zdejší přednostka Vlasta Ištvánková totiž zažívala po čtyřiačtyřiceti letech svou poslední službu i s obdarováním. Během své práce na dráze se s ní mohli kolegové i cestující potkávat nejen v Mutěnicích, ale také v Čejči, Kobylí, Velkých Pavlovicích, Dubňanech, Lužicích či Moravské Nové Vsi. „Dnes je taková nostalgie, smutek, stesk a všecko dohromady. Byla jsem sžitá s touto tratí a dříve i s tou na Kyjov. Křižovaly se nám tady vlaky ze tří směrů, bylo to fajn. Nyní je to ale smutné. Přitom se tady obnovily koleje,“ řekla při pohledu na nástupiště výpravčí.

Příčinu menšího počtu cestujících vidí, především v tom, že se v Hodoníně postupně rozvázaly přípoje na osobní vlaky z této lokálky. Ta spojuje Zaječí, Velké Pavlovice, Bořetice, Kobylí, zastávku u Brumovic, Čejč, Mutěnice a Hodonín. Právě v Mutěnicích si loni připomněli už 125. let zdejší železniční stanice. „Je smutné, že to, co naši předci vybudovali holýma rukama, tak nedokážeme ani s moderními současnými možnostmi udržet,“ podotkla průvodčí.

Členové petičního výboru se ještě pokusí o kroky, které vedly k zachování, nebo spíše už obnovení provozu na trati i ve všední dny. „Očekávám, že v příštím týdnu na zastupitelstvu budou k této věci reakce občanů a požadavky na řešení nastalé situace. Požádáme vedení naší obce, aby ještě zaslala na vedení kraje a na odbor dopravy krajského úřadu oficiální žádost s požadavky a s dotazy, jak to bude dál a vysvětlí nám postup, protože s obcemi se komunikovalo minimálně,“ uvedl člen petičního výboru Martin Králík z Mutěnic.

Upozornil zejména na současné vytížení zejména ranních spojů kolem šesté a sedmé hodiny a pak narůstající zájem o víkendové cestování vlakem. „Milovníků vína a turistiky přijíždí do Mutěnic rok od roku víc a víc. Navíc tady přibývá i ubytovacích kapacit. Je pozdě, když jede první vlak až v sobotu v deset dopoledne,“ upozornil Králík s tím, že víkendové vlakové spoje by měly začít jezdit minimálně už v pátek odpoledne. „O rozšíření na pátek se zatím neuvažuje,“ řekl pro Deník krajský radní pro dopravu Jiří Crha.

Ten také po projednání na schůzi rady na petici odpověděl. V odpovědi také předkládá ekonomické argumenty pro rušení všedního vlakového provozu na výrazné části linky S52 s tím, že v průměrný pracovní den je v jednotlivých rušených úsecích mezi padesáti až sto cestujícími, tedy v průměru zhruba mezi sedmi až čtrnácti na vlak. „Vlaky v úseku Kobylí – Čejč – Hodonín tedy využívá významně méně cestujících, než by odpovídalo efektivnímu vynaložení finančních prostředků Jihomoravského kraje a provoz téměř prázdných vlaků je výrazně neekonomický,“ uvedl v odpovědi Crha.

Kraj chce navíc do budoucna, a to už v souvislosti s ukončením stávající smlouvy o veřejných službách na konci příštího roku, poptávat nízkopodlažní vozidla s klimatizací a kapacitou více než sto míst k sezení. Po zavedení výhradního provozu pod dohledem evropského zabezpečovacího systému na tratích Brno – Břeclav – Přerov, má být navíc povinné vybavit vlaky i na lince S52 tímto systémem, a to zejména kvůli přejezdům k čerpání nafty a servisu. „Linka 252 je v současnosti v pracovní dny obsluhována třemi železničními soupravami. Změnou organizace provozu zůstane v úseku Zaječí – Kobylí v provozu jediné vozidlo, které plně obslouží daný úsek v současném rozsahu dopravy, to je patnáct párů vlaků za pracovní den. Z ekonomického hlediska je zcela zásadní rozdíl, zda budou potřebná tři vozidla nebo jediné,“ uvedl Crha. Nahrazení autobusy v úseku mezi Kobylí a Hodonínem má být podle něj levnější, a to výrazně. Kraj počítá od příštího roku s úsporou kolem sedmi milionů korun a v roce 2025 dokonce až dvaceti milionů.

Vlaky S52 tak budou podle koordinátora integrované dopravy v Jihomoravském kraji v úseku Kobylí – Čejč nahrazeny autobusovou linkou 662, mezi Čejčí a Hodonínem pak budou moci cestující využít linku 109. Od příštího víkendu, pak o sobotách a nedělích bude minimálně do konce letních prázdnin platit výlukový jízdný řád, a to kvůli opravám a údržbě kolejí. Tedy opět vlaky nahradí autobusy.