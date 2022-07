Na výstavbu nového denního stacionáře za téměř osmdesát milionů korun se spolku podařilo sehnat sedmapadesát milionů korun z evropských dotací. „Další dva miliony korun darovalo město Hodonín a současně poskytlo organizaci tři miliony korun jako návratnou finanční výpomoc,“ uvedla mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková. Na nový stacionář s komunitní zahradou přispívají i jiní dárci. „Celý projekt navíc uspěl v konkurenci čtyřiapadesáti organizací a bude podpořen v letošních Adventních koncertech České televize,“ uvedla Dřevěná s tím, že veřejnost může přispívat ve výzvě na dárcovské platformě Darujme.cz.

Nový Stacionář Vlaštovka má být i s komunitní zahradou hotový do osmnácti měsíců od zahájení přestavby, tedy v prosinci příštího roku. Nynější stacionář funguje od roku 2006 v Anenské ulici, a to objektu bývalých jeslí pro děti zaměstnanců elektrárny. „Okamžitá kapacita současného stacionáře je třináct klientů, celkem k nám jezdí sedmnáct klientů s kombinovaným těžkým mentálním a fyzickým postižením,“ doplnila pracovnice Centra pro rodinu a sociální péči Hodonín. Nový stacionář má nabídnout rozšířené kapacity až pro třicet klientů, a to od dětí až po mladé dospělé do věku pětatřiceti let.