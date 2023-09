„Zatím čekáme minimálně dvacet minut, dvakrát jsme se na zelenou v koloně posunuli,“ zní ve slunném čtvrtečním odpoledni z prvního osobního auta v řadě. Pod svítící červenou se odpočítávají vteřiny, ale do zelené ještě zbývá přes osm minut.

V tu dobu se nákladní auto přijíždějící od sousedních Skoronic nemůže v rozkopané křižovatce vytočit, takže si pomáhá jedním kolem jízdou po chodníku.

VIDEO: Silnici mezi Vřesovicemi a Koryčany přeťaly opravy, mají zabránit sesuvu

„Je to katastrofa, špatně nastavený semafor i silnice na křižovatce. Kvůli tomu, jak to tady vypadá, jsme přestali jezdit do práce autem, dokonce se mi tady tento týden škrábl nárazník. Chodíme tak na vlak. Zrychlený do Moravského Písku nám tady ale nezastavuje, jezdíme tak přes Kyjov,“ svěřila se jedna z místních, která se představila jako Jaroslava.