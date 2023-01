Druhou částí projektu je téměř desetikilometrový úsek cyklostezky nedaleko mikulčického Slovanského hradiště, který povede po slovenském břehu. Oba sousední kraje přijde chystaný záměr na zhruba čtyři miliony euro. „O náklady se oba regiony podělí stejným dílem. Samozřejmě si zažádáme o finanční podporu v rámci programu Interreg VI-A Slovensko – Česko, která by měla pokrýt osmdesát procent projektu. Dalšími cca deseti procenty by měl přispět stát a zbytek pokryjí oba sousední kraje, ze svých rozpočtů,“ přiblížil financování náměstek jihomoravského hejtmana Jan Zámečník.