Prvenství v konkurenci 210 zapojených tříd je navíc posunulo do celorepublikového finále. „Když jsme se dozvěděli o našem vítězství v okresním kole, s nesmírným nadšením a zápalem jsme se vrhli do kola krajského, které jsme následně také vyhráli. Osobně se mi líbí, že všichni žáci jsou nuceni spolupracovat, vzájemně se podporují a neskutečným způsobem tím posilují týmového ducha. Díky aplikaci WocaBee si žáci učení cizího jazyka užívají, snaží se předhánět v bodovém žebříčku a zapojovat do měsíčních soutěží,“ uvedla pedagožka Eliška Slavíková. Ta ve vítězné třídě vyučuje angličtinu.