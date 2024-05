Pro milovníky výletů za poznáváním regionu i celého kraje je připravená na sobotu 11. května zajímavá akce. Poprvé se uskuteční Den otevřených mlýnů. Technické muzeum v Brně se k celostátní události připojí dvěma mlýny na jihu Moravy, které má ve své správě.

Akcí Jaro ve mlýně přiblížili pracovníci Technického muzea v Brně Vodní mlýn ve Slupi dětským návštěvníkům. | Video: DENÍK/Ilona Pergrová

Na Znojemsku je to Vodní mlýn ve Slupi, na Hodonínsku Větrný mlýn v Kuželově. Na obou památkách bude v sobotu platit zlevněné vstupné pro dospělé, děti do patnácti let a důchodci budou mít vstup zdarma.

Vodní mlýn ve Slupi

Renesanční stavba velkomlýna je dominantou Slupi. Zájemci mohou obdivovat čtyři funkční vodní kola a mlýnský náhon. V roce 2009 zde byla otevřena nová expozice Vývoj mlynářství.

Vodní mlýn ve Slupi. Rodiče s dětmi vzpomínali na filmy, oblečení a předměty každodenního života za socialismu.Zdroj: Deník/Martin Moštěk

KDY: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, podrobně ZDE

Těžiště prohlídky spočívá ve vlastních prostorách mlýna, kde si návštěvníci mohou prohlédnout hned čtyři kompletní výrobní celky – staročeské mlýnské složení, kašník, amerikánské a válcové mlýnské složení.

Vodní mlýn ve Slupi má novou expozici

„Na nich lze vysvětlit celý proces mletí obilí. Technickou památkou je také Krhovicko-jaroslavický náhon, na kterém mlýn leží. V současné době dosahuje délky přes třicet kilometrů,“ informovali zástupci Technického muzea Brno.

Větrný mlýn v Kuželově

V Kuželově na Hodonínsku najdou návštěvníci jeden z mála dochovaných větrných mlýnů holandského typu. „Byl postaven v roce 1842 a více než sto let sloužil zemědělcům z okolí. Obilí mlel do roku 1946. Postupem času prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která jej znovu uvedla do provozuschopného stavu, ovšem už jako exponát Technického muzea v Brně,“ sdělili zástupci muzea.

Zdroj: Youtube

Mlýn má kuželovitou kamennou konstrukci, která nese otočnou střechu se šindelovou krytinou a čtyřmi křídly větrného kola, upevněnými na hřídeli.

Vedle mlýna stojí obytné a hospodářské budovy s expozicí horňáckého bydlení a hospodaření na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Součástí expozice je i ukázka různých nástrojů na údržbu mlýna, kterou si většinou mlynář prováděl sám.