Vědci už mají za sebou experimentální fázi, v níž testovali v různé podobě nedostatkem vody stresované rostliny po dobu osmnácti měsíců. „Mezi třemi vybranými režimy závlahy jsme pozorovali významné statistické rozdíly,“ uvedl Aleš Eichmeier z Mendelea – ústavu genetiky zahradnické fakulty.

Rodiče dětí z Hrušek si udělají brigádu. Připraví školku pro návrat dětí

Rozmanitost komunit hub výrazně klesala tam, kde se rostlině nedostávalo vody. Tyto rostliny naopak musely čelit houbovým patogenům způsobujícím choroby, jako je černání pat kořenového krčku nebo Petriho choroba. Podle odborníků se přitom jedná o nejzávažnější onemocnění, která postihují vinohradníky vysazující nové vinice.

Vědci však také u vodou stresovaných hub zaznamenali výrazný nárůst hub, které rostlině pomáhají. „Tyto houby mohou významným způsobem ochránit rostliny révy vůči nepříznivým podmínkám a v době významné potřeby opatření ke zmírnění vodního stresu sehrát zásadní roli," sdělil Eichmeier.

Pomoc v boji proti Esce

Podle vinaře Jiřího Maděřiče z Moravského Žižkova na Břeclavsku je hlavní problém v tom, že voda pro vinnou révu nepřichází ve správný moment. Rostliny jsou tak vystavené permanentnímu stresu. „Pokud by byla možnost stres u rostlin zmírnit, určitě by to pomohlo. Nejenom ve spojení s vodou, ale taky v boji proti Esce, která je signálem, že rostlina opravdu ve stresu je," míní.

Spojnice dálnic D52 a D2: silničáři musí vytvořit biotop pro obojživelníky

Esca je neléčitelná choroba vinné révy, která podle Maděřiče během pěti let dokáže udělat z keře úplnou mrtvolu. „Je to jeden z důvodů, proč spousta vinic odumírá," přiblížil.

Vědci z Mendelovy univerzity se nyní budou zabývat otázkou, jakým způsobem a v jakém množství tyto půdní houby aplikovat přímo ve vinohradech.