Volby 2017: ANO na jižní Moravě ovládlo všechna okresní města

Jižní Morava – Podobně jako na celostátní úrovni ovládlo volby na jižní Moravě hnutí ANO 2011. Jeho vítězství však nebylo tak drtivé jako v celé republice – v kraji získalo 27,4 procenta hlasů. Následuje ODS s 11,8 procenty hlasů, třetí je SPD s 11,6 procenty. Další byli Piráti, KDU-ČSL, ČSSD, komunisté, TOP 09 a Starostové a nezávislí.

Volební účast se téměř rovnala číslům před čtyřmi lety. V kraji přišlo k volbám 61,1 procent oprávněných voličů, v České republice 60,7 procent. „Není překvapení, že je volební účast velmi podobná jako v minulých letech. Za roky už se stabilizoval segment populace, který volit nechodí, a v podstatě tak volí nohama,“ sdělil sociolog médií Jaromír Volek z Masarykovy univerzity.

V Brně letošní volby do Poslanecké sněmovny po sečtení téměř všech hlasů vyhrálo hnutí ANO s 24,6 procenty. Na druhém místě je ODS s 15,4 procenty hlasů. Třetí skončili Piráti s 11,2 procenty.

Podobně na Brněnsku je první ANO s 27,6 procenty hlasů, druhá ODS s 12 procenty, na třetí místo poskočila SPD s 11,6 procenty. V Brně k hlasovcím urnám letos přišlo 60,9 procent lidí, na Brněnsku to bylo 65,8 procent.

Drtivé vítězství ANO a propadák ČSSD. Volby do poslanecké sněmovny ovládlo v Blansku suverénně hnutí Andreje Babiše. Hlas mu dalo 26,4 procenta lidí. Na druhém místě skončila ODS s 12,1 procenty hlasů. Svou voličskou základnu mají ve městě tradičně stále komunisté. Ty na třetím místě volilo 11,4 procenta lidí před SPD Tomia Okamury s 11 procenty. Vítězové předchozích voleb, sociální demokraté, skončili až šestí. Přeskočili je i Piráti. ČSSD volilo necelých deset procent lidí.

Volební účast byla v okresním městě 63,4 procenta. „Výsledky voleb v Blansku a na okrese odráží ty celorepublikové. Bylo jasné, že ČSSD nebude favoritem, ale i přesto jde o dost velké zklamání. Co se týče úspěchu SPD Tomia Okamury, musím se přiznat, že jsem tak výrazný posun nečekal. Ta strana používá líbivá přímočará hesla a rozhodně neprospívá české politické scéně. Podle mě má hodně daleko do demokratické strany,“ reagoval na výsledky voleb blanenský starosta Ivo Polák ČSSD.

Vítězstvím v Břeclavi se také může pyšnit hnutí ANO. Získalo od voličů víc než 31 procent hlasů. Předseda oblastní organizace a zastupitel Břeclavi Milan Vojta výsledek komentoval jako příjemné překvapení. Členové hnutí vítězství očekávali, nikoliv ale tak vysoké. „Lidé chtěli větší změnu, než jakou nabízely jiné strany. Na podrobnější analýzy zatím ale není čas,“ reagoval Vojta a poděkoval za důvěru, kterou voliči hnutí dali.

Břeclavané hojně podpořili také stranu Tomia Okamury SPD, které patří třináct a půl procenta hlasů. Následují ODS 10,69, KSČM 9,58, ČSSD 8,57 a Piráti 8,45. Výsledek sociální demokracie ve městě na Dyji kopíruje celostátní propad. ČSSD má 7,51 procenta.

Více než čtvrtina voličů v Hodoníně dala svůj hlas ANO 2011. Oproti předchozím volbám do Poslanecké sněmovny si hnutí polepšilo o více než 1200 hlasů. Řádu národa, za nějž kandidovala současná radní Jana Gajošová nebo zastupitel Roman Sedlačík, se nepodařilo získat ani jedno procento. Obrovský propad zaznamenala ČSSD. V roce 2013 volby v Hodoníně s 25,67 procenty vyhrála, tentokrát získala jen 8,92 procent.

V Kyjově mohou být spokojení občanští demokraté. S necelými třinácti procenty totiž skončili druzí. Asi šestnáct procent přednostních hlasů tam získala sedmička kandidátky, starostka Vacenovic Jana Bačíková. I lidé z její obce jí prokázali značnou přízeň, přesto ve Vacenovicích těsně vyhrálo ANO 2011. „Výsledek je pro nás solidní, jsme spokojení. Nemile nás překvapil výsledek ANO, ale nálada lidí je celorepublikově pro klasickým stranám. Teď je na nás, abychom zabrali a ukázali, že to myslíme vážně. Uvidíme další volby,“ uvedla Bačíková.

Ve Vyškově zvítězilo hnutí ANO - 26,56 procenta. Druzí skončili sociální demokraté - 12,75 procenta, třetí komunisté - 11,43 procenta. Ve volebním štábu hnutí ANO 2011 v Brně je i ředitelka Mateřské a Základní školy v Bohdalicích-Pavlovicích Karin Šulcová, jejíž jméno figurovalo na kandidátní listině. „S dosavadními výsledky jsme velmi spokojení, je to vynikající volební výsledek,“ okomentovala Šulcová. Výraznou převahu si vysvětluje tím, že lidé chtějí změnu. „Už nejsou spokojení s tradičními stranami,“ uvedla Šulcová.

Ne všude však mají důvod k radosti. Ve Vyškově sice ČSSD získala 12,75 procent, v celé republice je to však 7,35 procent. „Výsledek, je katastrofou, a to i pro mě, který se snaží být realistou, a očekával ho kolem dvanácti procent. Příčiny vidím především v tom, že se ČSSD soustředila především sama na sebe, na vyřizování si účtů navzájem uvnitř strany. Politické boje místy připomínaly spíše politickou genocidu než cokoliv jiného,“ okomentoval starosta Vyškova Karel Goldemund.

I ve Znojmě, tradiční baště levice, vyhrálo volby jednoznačně hnutí ANO s jednatřiceti procenty hlasů, svůj výsledek proti minulým volbám vylepšilo o třináct procent. Druhé místo získala SPD Tomia Okamury s 14,3 procenty, která víc než zdvojnásobila výsledek Okamurova Úsvitu před čtyřmi lety. Sociální demokracie, která ještě před čtyřmi lety zvítězila, propadla na třetí místo a ze sedmadvaceti procent klesla na 10,66.

Dílčí úspěch zaznamenali občanští demokraté, kteří si s 10 procenty polepšili o tři procenta a předstihli komunisty i lidovce. Komunisté spadli ze sedmnácti procent na 8,84. Piráti dosáhli na 7,74 procent. Nezdar potkal ve Znojmě TOP09 i STAN, obě strany získaly jen po třech procentech.

Znojemský starosta a dosavadní poslanec sociální demokracie Vlastimil Gabrhel byl výsledkem zklamán. „Tak silné vítězství ANO jsem nečekal. Naši stranu nyní čeká sebereflexe,“ řekl starosta.

Poblahopřál přitom k úspěchu znojemskému radnímu za ANO Davidu Štolpovi, který má šanci zasednout ve Sněmovně. „K úspěchu mu blahopřeji a doufám, že díky němu bude mít Znojmo dál svého poslance. Sám děkuji všem voličům, kteří přišli hlasovat a pochopili, že jsem si za své téma vzal obchvat Znojma,“ řekl starosta Gabrhel.

I Štolpu výsledek příjemně překvapil. „Odráží to, co jsem slyšeli v kontaktní kampani. Bral jsem to s rezervou, ale vidím, že lidé hlasovali podle toho, co nám říkali. Nečekal jsem ale tak velký propad sociální demokracie. Pokud jde o výsledek hnutí Tomia Okamury, považuji je za populistické uskupení , které odráží nálady nespokojených lidí,“ řekl Štolpa.