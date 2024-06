Obliba ANO 2011 u voličů na Hodonínsku se odrazila ve výsledcích víkendových voleb do Evropského parlamentu. Vítězné hnutí Andreje Babiše tady dokonce navýšilo svůj zisk ještě o další více než dvě procenta nad svůj celorepublikový výsledek, a to na více než osmadvacet procent.

Europoslanec Ondřej Kovařík z hnutí ANO. | Foto: hnutí ANO

Mezi jeho sedmi zvolenými europoslanci je i rodák ze Slovácka Ondřej Kovařík, který se narodil v Kyjově a svůj mandát ze sedmého místa na kandidátce obhájil.

„Chtěl bych velice poděkovat všem za hlasy v proběhlých volbách do Evropského parlamentu. Moc si vážím vaší podpory a důvěry! Evropa je pro nás důležitá, je proto důležité tam mít silný hlas,“ uvedl na sociální síti X třiačtyřicetiletý politik a diplomat se slováckými kořeny.

Druhá z odstupem téměř sedmi procent skončila na Hodonínsku trojkoalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 pod značkou Spolu. Tady v preferenčních hlasech zvítězili lidovci. Nejvíce jich získal Tomáš Zdechovský, někdejší mluvčí kyjovské nemocnice. Alexandra Vondru přeskočila i europoslankyně a rodačka z Kroměříže Michaela Šojdrová, byť jí to k obhájení postu nestačilo.

Třetí nejsilnější důvěru získala koalice Stačilo! vedená předsedkyní KSČM a stávající europoslankyní Kateřinou Konečnou. Ve čtvrtém nejlidnatějším městě okresu, Dubňanech, dokonce tato kandidátka porazila i vládní Spolu.

Stačilo! tak přeskočilo celorepublikově třetí Přísahu s Motoristy, kteří se tak na Hodonínsku umístili čtvrtí. Jejich lídr Filip Turek získal přes dva tisíce preferenčních hlasů, což bylo v regionu druhé nejvyšší číslo po lídryni ANO Kláře Dostálové, kterou voliči zakroužkovali hned ve 2 388 případech.

Hodonínsko přitom mělo volební účast 34,43 procenta, což bylo sice více než minulosti, přesto šlo o nejnižší číslo v Jihomoravském kraji. Pátou příčku tady obsadili Starostové a osobnosti pro Evropu s necelými sedmi procenty.

Na šestou pozici poslali voliči v okresu koalici SPD a Trikolóry se ziskem 6,65 procenta. Nejvíce preferenčních hlasů z této kandidátky získal bývalý ministr zdravotnictví v Zemanově vládě Ivan David, který obhájil svůj post europoslance. Čtvrtý pak skončil bývalý místostarosta Hodonína a v současnosti lídr nejsilnější opoziční strany v městském zastupitelstvu Vítězslav Krabička.

Neúspěchem skončily víkendové volby ještě více pro Piráty, kteří obhajovali tři mandáty. To se totiž podařilo jen jedné z nich, Markétě Gregorové. Navíc na Hodonínsku by se ani do Evropského parlamentu nedostali, protože tady jejich podpora nepřekročila potřebnou pětiprocentní hranici. Výsledek byl totiž jen 4,3 procenta.

Eurovolby nezastavily ani na Hodonínsku propad české sociálně demokracie, která přitom měla svoji zástupkyni v druhé nejsilnější frakci Evropského parlamentu. Před pěti lety v hodonínském okresu získali sociální demokraté necelé čtyři procenta, ale nyní už jen 1,73.

Zajímavostí byla kandidátka Nový směr, kde první čtyři místa listiny patřila Hodonínsku. Jedničkou byl bývalý předseda hodonínské ODS a současný zastupitel v Lužicích zvolený za SPD Zbyněk Hromek. Pětku měl bývalý místostarosta Lednice Lukáš Dora. A výsledek celorepublikově? 1067 hlasů a tři setiny procenta hlasů.