Právě tam mají začít práce za desítky milionů korun na první etapě výstavby nového náměstí. Na úvod se tady místní dočkají nových inženýrských sítí včetně přípojky vody a plynu pro kuželnu, chodníků, veřejného osvětlení, sadových úprav, zpevněných ploch pro parkování a také nové obslužné cesty pro budoucí živnostenské domy. Řidiči se mají dostat na náměstí díky novému odbočovacímu pruhu ze státní silnice I/54. Starosta Jaromír Repík doufá, že město předá zakázku ke stavbě ještě na konci tohoto roku. „Předpoklad je, že zhruba do roku vznikne první část náměstí,“ přiblížil starosta.

Pracovníci vítězné firmy budou mít pak od jara na dokončení zhruba sedm měsíců. V současnosti ale ještě není dokončené výběrové řízení, takže vedení radnice má i obavy ze současného zdražování stavebních materiálů. „Nevíme, jak na to budou firmy reagovat cenovými nabídkami,“ podotkl starosta.

Následně se chtějí Vracovští vrhnout do stavby obecního domu s kapacitou více než čtyři sta diváků. Ten v sobě spojí nabídku minimálně dvou městských zařízení, a to jak kulturního domu s kinosálem, tak knihovny i učeben základní umělecké školy. „Ty jsou orientovány do náměstí v patře domu tak, aby i zvuková kulisa hudebních nástrojů přispěla k oživení náměstí,“ uvedl autor studie multifunkčního obecního domu architekt Martin Navrkal.

Podle něj se vnitřní funkce objektu promítají i do vnějšího vzhledu domu tak, aby jeho prostorová dominance nekonkurovala budově radnice. „Odezvou radniční věže může být zvýrazněná hmota hlavního vstupu do Obecního domu se stylizovanou šikmou střechou štítu, moderní prosklený parter s průhledy do přísálí může být reminiscencí loubí atd. Barevnost obecního domu potom odkazuje na folklorní barevnost unikátních „vracovjáckých krojů“,“ přiblížil koncepci architekt.

Schodiště a výtah do patra mají prostorově navazovat na hlavní vstup do obecního domu z náměstí a zároveň mají vyústit do prostorné haly, do foyer umělecké školy. U ní se v návrhu počítá se šesti učebnami a multimediální třídou.

Po výstavbě obecního domu budou mít Vracovští možnost přistoupit ke zbourání více než sto let staré budovy bývalé školy, kde se nyní nachází jak učebny základní umělecké školy, tak knihovna a infocentrum a jejíž boční zeď sloužívá jako promítací plocha pro letní kino. „Na místě je podle studie plánovaná parková úprava, částečně oddechová zóna,“ doplnil starosta.

Dotvoření jižní části náměstí podle něj vyřeší i řadu dopravních problémů a rizik spojených s organizací velkých akcí, jako jsou dožínky a hlavně hody, které navštěvuje až tři tisíce lidí.