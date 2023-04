Někdejší starostce Čejče ani odvolání u Vrchního soudu v Olomouci nepomohlo. Ten totiž ve čtvrtek po poledni potvrdil ortel brněnského krajského soudu, který někdejší první ženu obce s třinácti sty obyvateli poslal na osm a půl roku do vězení, a to za zpronevěru, podvod a zneužití pravomoci úřední osoby a pokus o podvod. O neúspěchu Marty Výmolové informovala na twitteru Česká televize.

Vrchní soud v Olomouci. Ilustrační foto | Foto: Deník/František Berger

Jak už dříve zhodnotil krajský soud, exstartostka a někdejší regionální místopředsedkyně občanských demokratů obci Čejč za dobu svého vedení způsobila škodu asi tři miliony korun a jednotlivé lidi připravila dokonce o sedmnáct milionů korun. Jak už Deník v minulosti informoval, mimo jiné šlo například o prodej obecních pozemků nebo zmizení výtěžku sbírky na pomoc povodněmi postiženými Troubkám ve výši přesahující třiatřicet tisíc korun. „Soud nemá pochybnosti, že částka vybraná ve sbírce skončila u paní obžalované,“ uvedl loni předseda senátu krajského soudu Aleš Novotný.

Podobně jako on viděl rozsudek nad bývalou starostkou a právničkou i vrchní soud. Ten totiž odvolání jako nedůvodné zamítl. „Rozsudek soudu prvního stupně tak, jak byl vynesen, zůstal v platnosti,“ řekl Deníku Stanislav Cik, mluvčí olomouckého Vrchního soudu.

Ten tak shledal rozsudek krajského soudu jako správný. „Důkazy, které byly provedeny, byly provedeny v dostatečném rozsahu a byly soudem prvního stupně správně vyhodnoceny, jak co do skutkového vztahu, tak co do právní kvalifikace. I trest, který byl obžalované uložen, považuje Vrchní soud v Olomouci za přiměřený,“ přiblížil Cik.

Přestože Výmolová dlouhodobě svoji vinu odmítala, rozsudek a trest ve výši osm a půl roku vězení je platný. Problematické a dlouho také nejasné finanční praktiky začali místní odkrývat v závěru působení bývalé starostky na radnici. To také vedlo obecní zastupitele k tomu, že Výmolovou z postu starostky v únoru 2016 odvolali. Následně upadla i do insolvence. „Notářský zápis, na jehož základě jsem přišla o veškerý majetek, jsem podepsala pod nátlakem v době, kdy jsem se psychicky zhroutila,“ napsala Výmolová v odvolání exekutorovi. Z obce se odstěhovala.