Místní modeláři tak příchozím představují zdejší rozrůstající se modelovou železnici, do níž přibyl naposled třeba vinohrad, lesní školka nebo dětské hřiště. Hosté tak mohou obdivovat rozsáhlý drážní komplex v měřítku 1:87 ještě druhý den. Vstupné je dobrovolné.

Zdroj: Deník/Petr Turek

„V sobotu bylo pod mrakem a bylo méně lidí, odhadem zde prošlo kolem dvou set. Dnes od rána je návštěvnost vyšší, očekáváme celkem za víkend okolo pěti set,“ informoval v neděli před polednem předseda kyjovského klubu Modelové železnice Igor Daněk.

Přiblížil, že výstavy po covidu pořádají dvakrát do roka, na jaře a na podzim. „V Kyjově se těší velké oblibě,“ doplnil předseda klubu.

U Petrova řidiči projedou už bez červené, semafory zmizí i z Archlebova

Velkou oblibu potvrzují i reakce návštěvníků. „Moc hezké, kluci si vyzkoušeli řízení vlaků. Výborná obsluha u výstav,“ svěřili se do návštěvnické knihy Tadeáš s Adamem.

Další zájemci se mohou přijít na rozsáhlý a stále se rozrůstající projekt kyjovských modelářů podívat do Svatoborské ulice, a to ještě v neděli do sedmnácti hodin. Modelová železnice se nachází v budově AVZO v minulosti objektu bývalého Svazarmu, vchod je dvorem od mostu přes Kyjovku.