„Bylo to pro mě překvapení jako hrom. Právě jsme byli s turisty na zájezdu na Blanensku, když mi pořadatelé zavolali, že mám šampiona. Pro ocenění jsem si tak musel přijet až později,“ říká nadšeně vítěz věhlasného koštu.

Toho se zúčastnili vystavovatelé z Čech, Moravy i Slovenska. Degustátorům tady nejvíce zachutnala vřesovická hruškovice z roku 2017, kterou vítěz připravil ze směsi hrušek Williamsovy a Boscova lahvice. „Dříve jsem zkoušel udělat hruškovici i z jiných odrůd, ale nebylo to on. Nejlepší jsou právě tyto dva druhy, a to díky svému zraní a tomu, jak jsou aromatické,“ přibližuje výběr Vaculík.

Prozradil i další část receptu na šampiona vizovického koštu s více než tisícovkou vzorků. Hrušky je totiž podle něj zapotřebí sbírat zralé až přezraté. „Navíc z každé odstraňuju stopku. Důležité jsou také dobré a kvalitní destilace. Vítěznou hruškovici jsem nechal vypálit u zahrádkářů v sousedních Osvětimanech,“ podotýká majitel sedmdesáti hrušní, které mu létají opylovat vlastní včely.

Ve městě slivovice zvítězil Miroslav Vaculík v přehlídce destilátů už potřetí. Poprvé to bylo s třešňovicí, podruhé a potřetí s hruškovicí. Tentokrát ho navíc velice potěšil i jiný primát. Vítězství v kategorii obec s nejlépe hodnocenými vzorky. „Bylo nás šestnáct a vystavili jsme tady čtyřicet vzorků,“ připomíná.

Naopak obavy má z letošní sezony. „Hrušek je málo. Některé totiž pomrzly a dalším pak napršelo do květů. Za posledních dvacet let nepamatuju tak slabou úrodu jako letos,“ dodává Vaculík.