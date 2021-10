O příspěvek kraj požádali představitelé města Kyjova. Odstraňování nebezpečných chemikálií vyšlo na celkem 2,4 milionu korun. „Uprostřed Kyjova zůstalo po varně drog neuvěřitelné množství chemikálií. Byla to časovaná bomba a jenom díky skvělé práci hasičů a všech složek integrovaného záchranného systému se nikomu nic nestalo a nedošlo k větším škodám na majetku a životním prostředí," zdůvodnil hejtman Jan Grolich.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.