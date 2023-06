Na domácnosti s nízkým příjmem cílí Jihomoravský kraj v dalším kole takzvaných kotlíkových dotací. Zájemci mohou žádat o příspěvek na nákup kotle na biomasu nebo na pořízení tepelného čerpadla od letošního prvního srpna do konce srpna příštího roku.

Chudší domácnosti mohou kvůli výměně kotle na vytápění požádat o pomoc Jihomoravský kraj. Snímek je ilustrační. | Foto: Shutterstock

Mezi úspěšné žadatele kraj rozdělí více než třiašedesát milionů korun. Ve středu to schválili krajští radní. „Předpokládáme, že to bude stačit zhruba na čtyři sta nevyhovujících zdrojů vytápění," uvedl náměstek hejtmana Jan Zámečník. Lidé tak získají až pětadevadesátiprocentní příspěvek na koupi nového kotle. Stačí splnit jednu ze dvou podmínek.

Všichni členové domácnosti musí pobírat ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. „Druhou možností je, že alespoň jeden člen domácnosti v období od prvního ledna loňského roku do doby podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení,“ sdělil Zámečník. Příspěvek žadatel nemusel pobírat celou dobu.

Krajští radní se obávají, že výzva se k lidem nemusí dostat. Při slabé účasti jsou proto připravení dávat letáky s informacemi například na charity.

Lidé, stejně jako doteď, žádosti podají elektronicky přes Dotační portál Jihomoravského kraje. „Bohužel se stává, že zapomenou nějaké věci doložit. Příkladem je špatná nebo chybějící fotodokumentace. Takové žádosti pak musíme vyřadit, a to je to škoda,“ zmínil Zámečník. Zaměstnanci krajského úřadu podle něj lidem pomohou, pokud by si nebyli s něčím jistí.

Za posledních devět let rozdělil kraj na výměnu zastaralých kotlů přes 490 milionu korun. V kraji tuto nabídku využilo téměř čtyři a půl tisíce lidí. Hlavním cílem kotlíkových dotací je podle Zámečníka lepší kvalita ovzduší na jižní Moravě. „Také přispívají ke snižování spotřeby paliva, jednotlivé domácnosti tak topí levněji,“ uvedl.

ALŽBĚTA KADLECOVÁ