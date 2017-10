Vypálili jej povstalci. Svatobořický zámek vystupuje v nové knize ze zapomnění

Svatobořice-Mistřín - Ze zapomenutí věků se pod rukami zlínského historika Zdeňka Pokludy vynořil kdysi významný a pěkný zámek, který poněkud skrytě doposud stojí ve Svatobořicích.

Radnice zároveň vydává jeho Kapitoly ze starších dějin Svatobořic a Mistřína, o které měli místní při středečním představení knihy velký zájem. „Obec chtěla zpracovat informace k určitým úsekům svatobořických dějin. Jelikož jsem publikoval v minulosti o majitelích vesnice články v Malovaném kraji, tak Rostislav Marada oslovil právě mě,“ přiblížil Pokluda.



Badatelský záběr se pak postupně rozšiřoval. Svatobořice totiž nebyly po poměrně dlouhou dobu jen obyčejnou vesnicí, ale byly sídlem samostatného feudálního statku.

Zhruba tři sta padesát let tady bydlela vrchnost. Už v době předhusitské stávala v obci tvrz. „Ta ale zpustla a v roce 1464 je zaznamenaná jako zbořená. Další majitelé tady ale sídlo neměli. Když bylo potřeba, tak přespávali ve dvoře, který stojí do dneška,“ připomněl historik.



Kolem roku 1570 tady začal vládnout rytíř Jaroš Morkovský ze Zástřizl. „Měl tady sídlo a vypadá to, že bylo nové a nenavazovalo na starou tvrz. V následujících sto třiceti letech tady bydlely ještě tři generace jeho potomků, kteří vystavěli zámek,“ uvedl badatel, který přednáší na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Toto panské sídlo bylo zajímavé a docela velké. „Byl to dvoupodlažní objekt se sedmnácti pěkně vybavenými místnostmi s krásně zařízenou kaplí,“ upozornil.



Honosný zámek začal upadat po roce 1692, kdy Svatobořice přikoupil milotický pán. V roce 1705 jej vypálili kuruci, proticísařští povstalci ze sousedních Uher.

Poté je ještě milotičtí Serényiové opravili. „Po celé osmnácté století se ve všech seznamech panského majetku píše, že ve Svatobořicích je dvůr a zámek,“ připomněl historik.

Ještě na indikační skice z roku 1829 měla zámecká zahrada krásnou parkovou úpravu. „V průběhu devatenáctého století zámek zevšedněl a spíše splynul s dvorem a postupně se na něj zapomínalo. Ve dvacátém století už lidé ani nevnímali, že je tady něco jako zámek,“ uvedl Pokluda.



Na ten ale ještě upomíná řada věcí ve Svatobořicích a okolí. Na přestavěné budově je to deska s nápisem Iaross Zzastrzizl, zazděný rodový erb či renesanční klenby místností. Erb rodu Zástřizlů je umístěný na obecním úřadě. Renesanční kašna nebo kamenná figura se zástřizlovským erbem se v průběhu věků přestěhovala do sousedních Milotic.

Více o zámku i jeho držitelích si mohou zájemci přečíst v nové knize Kapitoly ze starších dějin Svatobořic a Mistřína, kterou vydal místní obecní úřad. „Náklad je pět set výtisků,“ dodal vedoucí kulturního domu Rostislav Marada, který publikaci obohatil řadou fotografií.