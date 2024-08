pracovník/ce servisu a mimořádné úklidové práce Přijmeme kolegu/gyni do servisu a na mimořádné úklidové práce. Co u nás budete dělat: čištění interiérů aut, čištění hal, podlah, střech, fasád, oken, postavební úklid. Požadavky: pracovitost, spolehlivost, samostatnost, výhodou řidičský průkaz sk. B. Co nabízíme: práce na pracovní smlouvu s možností prodloužení, dlouhodobá spolupráce, pravidelná mzda, měsíční odměny za řádně odvedenou práci, pružná pracovní doba. Měsíční odměny. Pro domluvení osobní schůzky nejdříve telefonický nebo e-mailový kontakt. Tel. Po-Pá od 8:00 do 13:00 hod. 30 000 Kč

Detail nabízené práce