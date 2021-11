V chodbách svatobořického kulturního stánku přibližuje více než padesát barevných fotografií o rozměru 60 krát 40 centimetrů. „Snímky jsem průběžně pořizoval v letech 2000 až 2020,“ přibližuje Synek.

Ve výběru fotografií za poslední dvacet let se bývalý dlouholetý vedoucí mikulčického Slovanského hradiště zaměřuje především na dvě témata. Na přírodu a folklor. Jak sám říká, momentky z folklorních festivalů zachycují hlavně taneční výraz, napětí i dramatičnost tance. Jak třeba tanečníků a tanečnic ze Slovácka, tak i vystupujících ze slovenského SĽUKu na kyjovském pódium.

Poslední dobou František Synek zaostřil především na přírodou a její barevností. „Zabývám se proměnami během roku i barevnou krásou solitérních stromů,“ přibližuje aktuální téma autor, který začal s focením už ve dvanácti letech. A fotí i nyní v penzi. „Kromě přírody je to hlavně rodina. Mám velkou radost ze svých vnuků,“ svěřuje se s úsměvem fotograf, který má za sebou dvaadvacet výstav na území České republiky, hlavně na Moravě.

Navíc také šest zahraničních výstav. Na jeho snímky se tak mohli podívat lidé v Rusku, Chorvatsku, Španělsku, srbském Bělehradu či dokonce ve Venezuele. A nejen tam. „Kolekce mých sedmatřiceti velkoplošných panelů s fotografiemi krojů a folkloru v České republice putovala prostřednictvím našeho ministerstva zahraničních věcí v letech 2005 až 2007 ke krajanům žijícím v řadě států Evropy, Asie a jižní i severní Ameriky,“ dodává Synek, který dlouhá léta připravoval komentáře také pro čtenáře týdeníku Slovácko.

Jeho současná expozice v Obecním kulturním domě ve Svatobořicích-Mistříně je přístupná do konce tohoto roku, a to v pracovních dnech od 8.00 do 15.00. Mimo tuto dobu se výstava otevírá po domluvě skupinám.