Přesto pokračovaly práce na odkanalizování lokality Výhon, což je nutná podmínka pro tamní další výstavbu. V plném proudu tak byly v pondělí například práce v Partyzánské či Okružní ulici směrem k prodejně Kauflandu. U okružní křižovatky tak úřadoval bagr. „Z vykopaných šachet se bude pod terénem protlačovat kanál,“ přiblížil další postup mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Uzavírky ve východní části Hodonína na začátku února.Zdroj: MěÚ HodonínJak uvedl referent z radničního odboru investic a údržby Jiří Lindovský, kvůli bezpečnosti a nestabilnímu podloží bude třeba po dobu podzemních prací omezit dopravu na povrchu. „Uzavírka křižovatky ulic Konečná a Jižní na sídlišti Jihovýchod je plánována do 14. února, uzavírka ulice Partyzánská v úseku od Brandlovy ulice po okružní křižovatku je plánována do 16. dubna. Po tuto dobu bude omezena i doprava na okružní křižovatce,“ uvedl mluvčí.

Stavební práce pak mají pokračovat v další etapě přes Partyzánskou ulici v úseku od křižovatky s Brandlovou ulici, Marxovu ulici k Sídlištní ulici a dále pod železniční tratí směrem k Výhonu. Zmiňovaná kanalizace má odvést vodu z Výhonu do retenční nádrže. „Na odtoku z retenční nádrže bude osazen regulátor, pomocí něho bude dešťová voda vypouštěna do dešťové kanalizace a odváděna do Očovského járku a do řeky Moravy. Splašková kanalizace bude napojena na stoku kanalizačního systému města na dolní cestě Marxovy ulice,“ vysvětlil mluvčí v tiskové zprávě.

Celá stavba má trvat téměř rok a i s DPH má město vyjít na zhruba dvacet milionů korun.