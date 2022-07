Dokonce už vyschly i některé přítoky i další potoky. „Je katastrofální sucho. Hodonínsko, Břeclavsko a Znojemsko jsou zakleté, bez vody. Jezdíme kolem vyschlých potoků. Například Sobůlský potok by se měl u Svatobořic vlévat do Kyjovky, ale nyní končí už sto metrů za Sobůlkami,“ posteskl si například zemědělec Petr Chaloupka.

U Hodonína by se měla do řeky Moravy vlévat říčka Chvojnica, ale ve středu odpoledne bylo vidět jen prázdné koryto. O kousek dál pak sucho v řece Moravě odhalilo torzo Masarykova mostu. Ten lidé využívali do konce druhé světové války, než jej do vzduchu vyhodili ustupující Němci. „Za nízkých stavů vody jsou části tohoto mostu vidět, letos jsme jej tak spatřili už na jaře,“ řekl znalec hodonínské historie Antonín Kučera. Ve středu se po zničených zbytcích dalo dostat na Slovensko dokonce suchou nohou.

Pro Baťův kanál začíná v řece Moravě chybět potřebná voda

Vodohospodáři upozornili, že stavy průtoků Moravy začátkem tohoto týdne klesají k historickým minimům, které zaznamenávají moderní měřící zařízení. „Tato minima byla dosažena v druhé polovině srpna v roce 2018, kdy průtok klesal ke třem kubíkům za sekundu,“ připomněl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Omezení pro kanál

Vzhledem k nedostatku vody v Moravě jsou nyní v ohrožení i možnosti pro proplouvání komorami Baťova kanálu, který řeka zásobuje vodou. Státní plavební správa proto vydala opatření omezující plavbu v komorách jen na jeden cyklus na hodinu, oproti současným dvěma až třem. Vše závisí na zjištěném průtoku Moravy na jezu u Spytihněvi. Pokud klesne pod pět kubíků za vteřinu, začíná zmíněné nařízení platit. „Co se týká vodních turistů, sezona je zatím dobře rozjetá. Doufáme, že něco zaprší a přiteče, a průtok se udrží nad potřebnou hranicí. Kdyby nastal režim mimořádného komorování, nepůjde o drama, ale jen zpomalené proplouvání,“ ujišťoval ředitel Baťova kanálu Vojtěch Bártek.

Sucho na Moravě:

Strážnice

průtok ve středu v 16.00: 6 m3/s

povodeň 14. července 1997: 901 m3/s

Lanžhot

průtok ve středu v 16.00: 6,8 m3/s

povodeň 14. července 1997: 912 m3/s

Zdroj: Povodí Moravy

Přesto už teď by měli lidé za kormidly dbát zvýšené opatrnosti především na říčních úsecích u mělčin Baťova kanálu i dalším toku řeky. Například u Hodonína klesající voda odhalila ropovod. „Hladina za poslední týden opadla bezmála o metr, což je ale situace, která se v posledních letech opakuje, jsme na to už připravení. Pokračujeme sice v plavbách, ale jen na lodích s menším ponorem. Na druhé straně současné plavby jsou jedinečné, jsou totiž k vidění nory ondater a bobrů,“ sdělila manažerka přístaviště U Jezu Andrea Řičicová.

Klíčové jsou ale nyní srážky především pro zemědělce. „Sucho je hrozné, poznamenalo nás a máme kvůli němu obrovské výpadky. Nyní se chystáme na výsev řepky a potřebujeme, aby nám vzešla, ale za současného sucha nám nevzejde nic. Potřebovali bychom šedesát až sedmdesát milimetrů vody, o tom se však žádná předpověď nezmiňuje,“ neskrýval své obavy zemědělec Chaloupka.

V této době navíc se zhoršuje i kvalita vody. Mluvčí Povodí Moravy Chmelař upozornil, že zatímco síla průtoků klesla, množství vypouštěných odpadních vod zůstává stejné. „Z tohoto důvodu i koncentrace látek, které nepříznivě ovlivňují jakost vody, je v tomto období mnohem vyšší. Na nutnost upravit stávající legislativu, zpřísnit limity pro vypouštění odpadních látek z čističek a nezbytnost zefektivňovat stávajících zařízení upozorňujeme dlouhodobě,“ dodal mluvčí.