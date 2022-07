Všechna vystavovaná výtvarná díla dvanácti umělců obsahově souvisí se spiritualitou v širším slova smyslu. „Překvapila mne vernisáž, a to především tím, že přišlo tolik lidí. Příjemná byla hudební vystoupení a také to, že dorazila spousta našich studentů,“ říká pedagožka hodonínské Střední školy průmyslové a umělecké a zároveň vystavující i instalující Kateřina Míková.

Ta přispěla do rozmanité mozaiky děl středoevropských autorek a autorů do pětatřiceti let většími formáty malby i menšími kresbami. „Na malbách jsem pracovala pár let, protože je stále předělávám. Nejdřív připravím podklad, na kterém pak začíná vznikat něco konkrétnějšího,“ popisuje postup autorka, od níž si do vystavovaného souboru kurátor vybrat také kresby.

I ty dávají nahlédnout na člověka a jeho odhalenou tělesnost. „Je to pro mě nejpřirozenější projev. Vždycky mě zajímalo téma figury, intuitivně v něm zůstávám a asi v něm budu i dál pokračovat. Řeším formální otázky malby, její barevnost. Nyní mě zajímá zdvojování některých tvarů, duálnost,“ přibližuje aktuální umělecké směřování Míková.

Při středoškolské výuce a dojíždění z Velkých Pavlovic, má ale pro vlastní uměleckou tvorbu omezené časové možnosti. „Věnovat se jí intenzivně je těžké, zvláště když nejsem příliš motorizovaná a jezdím vlakem. Na vlastní tvorbě tak pracuju, když si přivstanu a pak po večerech,“ podotýká umělkyně.

Tu výběr mezi dvanáctku mladých tvůrců z obou stran řeky Moravy velice potěšil. „Jsem si vědoma toho, že pokud bych neučila na hodonínské škole a neznala se osobně s panem Buchtou, nejspíš bych se do tak výjimečné společnosti mladých umělců nedostala. Jsem moc ráda,“ svěřuje se malířka.

Nadšená byla mimo jiné i z minimalistických mezzotint a litografií Kláry Štefanovičové. „Velice mě zajímá dílo kolegyně Klárky Štefanovičové. Mezzotinta jsou velice náročná technika. Její grafiky se mi velice líbily i v tomto výstavní prostoru, kde byly velice čisté a krásné,“ upozorňuje na práce mladé doktorandky, kterou navíc čeká cesta do Japonska.

Právě útroby více než stoletím prověřeného hodonínského Domu umělců budou hostit díla mladých autorů až do osmadvacátého srpna. „Současné umění je tak otevřené, že příjme a umí opanovat jakýkoliv prostor,“ je přesvědčená výtvarnice.

Ta učí své žáky výtvarnou přípravu a od nového školního roku jí přibude i užitá malba. A co asi dělají studenti nyní? „Netvoří tak aktivně jako během školního roku. Deset měsíců ve škole dokáže být vyčerpávajících a šestnáctileté dítě se většinou těší na léto, až si odpočine. Většina kolegů dává ale i úkoly na léto, abychom studenty motivovali, aby se snažili něco dělat a vytvářet. Věřím, že na to minimálně myslí a že si pro sebe dělají nějaké náměty,“ dodává Kateřina Míková.