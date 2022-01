Vzpomínky na ztráty z předchozí sezony jsou stále živé. Po nedávném propadáku prakticky všude museli zdražit jízdné. „Energie šly brutálním způsobem nahoru. Některé areály zdražily až o třetinu. Pro provozovatele byla minulá sezona likvidační. Před startem musí zaplatit balík za výrobu umělého sněhu. To jsou miliony, které bez užitku pak odtekly ze svahu. Je potřeba zaplatit zálohy na energie, lidi. Kompenzace od státu to nepokryly,“ uvedl letos v prosinci před otevřením sjezdovky správce skiareálu v Olešnici na Blanensku Jiří Kotlán.

V Olešnici, kde vleky stály, tahala v únoru na svah lyžaře alespoň rolba. Byl to však jen zoufalý pokus a spíš poděkování skalním příznivcům tamní sjezdovky. V sousedním Hodoníně neotevřeli vůbec. Na svahu leželo velké množství technického sněhu až do jara. Dlouho zvažovali, zda se kvůli výpadku tržeb pustí do pokračování rozsáhlé rekonstrukce a rozšíření tamního skiareálu. Nakonec do toho šli a lyžaře už na svah nyní vozí nový vlek.

Ve sportovním areálu v Němčičkách na Břeclavsku se se zpackanou sezonou rozloučili koncem února rozhrnutím hromady technického sněhu technického sněhu. Na svahu se pak mohlo jezdit na bobech nebo na lyžích na vlastní nebezpečí. „Děti si tak alespoň trochu užily sněhu. Čekat na případné otevření a upravovat sjezdovku za další velké peníze už nemělo smysl. Když se nám podaří letní sezona, tak přežijeme. Nejsme zaúvěrovaní, tak pro nás špatný zimní provoz není taková zátěž,“ informovala tehdy provozní sportovního areálu, kde funguje také koupaliště a fotbalový stadion, Renata Podešťová. I v Němčičkách se už lyžuje.

Do žádných zásadních investic se po předchozím propadáku nepouštěli před startem nové sezony ve Ski parku Filipov v Javorníku na Hodonínsku. „Nebylo za co modernizovat. V obchodních centrech a supermarketech se producírovaly davy lidí a sjezdovky byly kvůli covidu zavřené. Dodnes nechápu proč,“ řekl prezident Sportovního klubu lyžování Veselí nad Moravou Luboš Žák.