Městům velikosti Kyjova se velice těžce daří udržet počet obyvatel. Co se s tím snažíte dělat?

Je to jedna z hlavních priorit. Nejen udržet mladé lidi, ale snažit se jim najít bytové možnosti, nejlépe i zaměstnání. To druhé je možná ještě složitější. V poslední době tady totiž vznikla řada iniciativ a postavilo se docela dost nových bytů. To je pozitivní trend. Co ho komplikuje, jsou ceny, které i přes koronakrizi stále rostou. Je jen velmi málo mladých lidí, kteří si dovolí vzít hypotéku a mít vlastní byt. Proto se snažíme podporovat i vznik nájemního bydlení. Ať už jsou to jednotlivé domy nebo nové bytové zóny, jako je Javorová naproti skláren, další skupování pozemků v lokalitě Bukovanská a nebo nyní nově lokalita Nětčice. Není to záležitost měsíců, ale spíše let.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkNejdále je to myslím s Javorovou…

Není to městská aktivita, ale developerská. Což nevadí – domnívám se, že město by mělo poskytovat podmínky a podporu developerům, samo se pak zaměřovat spíše na byty sociálního určení. Nemyslím pro nepřizpůsobivé, ale například pro matky v tísni anebo startovací byty. To se nám podařilo. Právě dokončujeme jeden z takových domů v Riegrově ulici.

Jak to tam nyní vypadá a kdy se do přestavěné budovy bývalé městské elektrárny budou moci nastěhovat první nájemníci?Počítáme s tím, že na podzim by se měl uskutečnit výběr nájemníků, kteří by tak v deseti nových bytech mohli strávit už tyto Vánoce.A druhé téma, tedy zaměstnání?S tím se město samo nepopasuje. Mladí lidé, kteří jsou často vysokoškolsky vzdělaní, tady mají uplatnění složitější. Ty to vede spíše do Brna. Nicméně trend, že se dnes běžně do práce dojíždí třeba i hodinu, se stává docela běžným. Spíše je zapotřebí napnout síly pro to, aby město bylo dobrým místem k životu, aby umožnilo bytové a hlavně volnočasové aktivity. Proto třeba rekonstruujeme koupaliště a stavíme krytý bazén. Byť jsou k tomu kritické hlasy. Město naší velikosti takové zázemí jednoznačně potřebuje. Nejen pro ty, kteří jej chtějí navštívit rekreačně, ale i jako doplněk sportovní infrastruktury. A bude sloužit také seniorům a dalším lidem, kteří tady budou trávit čas a relaxovat. Bude i střípkem mozaiky turistického ruchu. Musíme si na rovinu přiznat, že zase tolik taháků tady nemáme, kromě národopisu, vinařství, cyklostezek a krásné krajiny, muzea, milotického zámku či Bukovanského mlýna.

Ještě se vrátím ke školství, tedy k tomu základnímu, které radnice může nejvíce ovlivnit. Stává se to, že vaše základní školy si vybírají pro své děti i rodiče z okolních obcí. Počty prvňáčků rostou. Co za tím stojí?

Myslím si, že to je kvalitou škol - jak po stránce pedagogického sboru, tak z hlediska vybavení. V minulosti jsme investovali obrovské finanční prostředky nejen do toho, abychom opravili budovy, zateplili je a vyměnili okna, ale udělali i zázemí, včetně hřišť. To všechno přispívá k tomu, že je Kyjov dobrým magnetem i z hlediska školství. Určitě k tomu přispívá i základní umělecká škola a pestrá paleta volnočasových aktivit, které nabízí domeček nebo sportovní kluby. Děti tak nemusejí přejíždět - po škole jdou do zušky, nebo na fotbal, basket, hokejbal či kamkoliv jinam.

Jak jsou na tom místní části, například Bohuslavice?

Snažíme se vybudovat něco nového v každé místní části. Bohuslavice jsou tou nejvzdálenější. Chybí tam reprezentativní kulturní a sportovní zázemí. Proto dokončujeme projekt sportovně-kulturního centra. Lidé se v něm budou moci věnovat nejen sportu, ale využití najde i při hodech, koštech, nebo třeba svatbách. S výstavbou bychom chtěli začít v příštím roce.

V blízkém Boršově plánujete co nového?

Tam se připravované novinky týkají prostoru před hospodou U Otína, komfortního napojení na nedalekou cyklostezku a možností sportování u splavu.

Jaké jsou plány s bývalým klubem Jančovka?

To jsme se přesunuli do místní části Nětčice (smích, pozn. redakce). Nyní se zpracovává projekt, který za zhruba pět milionů korun opraví zázemí, ale i venkovní část. Tak, aby se klub dal využívat nejlépe celoročně a stal se zázemím pro koncerty, divadlo, ale třeba taky jógu či pilates.

Když jsme najeli na kulturu, tak bych v ní pokračoval…V Kyjově budou krajské dožínky, jakou budou mít podobu?

Letos nebude v Kyjově Slovácký rok. Nechceme, aby byl v nějakém torzu. Nejen z důvodů nejasností, co se týká omezení počtu návštěvníků, ale především kvůli tomu, že soubory na něj zkouší své programy celý rok. A během koronakrize se nemohly scházet a připravovat. Letos se tak uskuteční oslavy sta let Slováckého roku pouze v komorní atmosféře. Nicméně jsem byl požádán hejtmanem, jestli bychom poslední neděli v srpnu v Kyjově uspořádali jednodenní Krajské dožínky. Přijali jsme to. Budeme tak moci lidem z regionu alespoň částečně nabídnout zajímavý kulturní program. Dopoledne bude zaměřené na folklor a ukázku zemědělské techniky, domácích zvířat a vůbec toho, co souvisí s jihomoravským zemědělstvím. Odpoledne bude klasický národopisný program, tedy průvod, předání dožínkového věnce, plus banderium jízdy králů. Večer chystáme koncert populárních kapel, aby se u nás pobavili nejen milovníci národopisu.

Jako člen krajské rady máte nyní blíže i ke střednímu školství. Letos mají studenti větší zájem o zdravotní obory, což se dotýká i Kyjova, kde je střední zdravotní škola. Bere to jako pozitivum?

Určitě. Zájem o tyto obory narostl a je to dobře – zdravotní sestry chybí v nemocnicích po celé zemi a ta kyjovská není výjimkou. Vzájemná synergie v tomto ohledu může skvěle zafungovat ve prospěch pacientů.

V Kyjově navíc vzniká nový projekt polytechniky. Měl by vzniknout přirozeným sloučením dvou středních škol – automobilní a učiliště. Samy o to projevily zájem. Vidí výhodu, že by díky tomu mohly získat více peněz na nové vybavení učeben v řádu desítek milionů korun.

Jste ale především náměstkem hejtmana pro kulturu a památkovou péči. Chtěl byste tedy ještě na něco upozornit z této gesce?

Chtěl bych jí dát daleko větší finanční podporu. Když jsme sestavovali rozpočet na rok 2021, tak jsme museli být konzervativní, protože jsme nevěděli, jakým způsobem se bude vyvíjet ekonomika. Dotační tituly v oblasti kultury šly mnohdy až na třetinu. Nemohli jsme tak podpořit všechny aktivity v obcích a také činnost spolků. Chtěl bych v průběhu tohoto roku, pokud to půjde, finanční prostředky navýšit. Pokud nechceme kulturu zabít, ale naopak zvednout z popela, peníze budou potřeba. Mým cílem na celokrajské úrovni je vytipovat významné festivaly, které se každoročně konají a jsou ozdobou jižní Moravy. Chci jim dát jistotu víceletého a vícezdrojového financování, aby to pořadatelé nemuseli řešit každý rok znovu. U Kyjova by to byl případ Slováckého roku.

A památková péče? Chystáte v Kyjově v nejbližší době rozsáhlejší opravy památek?

Ve spolupráci s Jihomoravským krajem jsme v minulých letech uskutečnili velikou investici v muzeu. Došlo k rekonstrukci objektu zámečku i vybudování nové expozice. Obdobně by se mělo pokračovat v Hodoníně a v některých dalších příspěvkových organizacích. Na krajské úrovni však spíše drobnými dotacemi podporujeme opravu sakrálních památek i památek místního významu, které nejsou národní nebo zapsané. A to se daří. I tady byl obrovský převis žádostí. K těm neúspěšným bych se ještě letos chtěl vrátit a znovu je posoudit.

V majetku města je zajímavá stavba, historicky unikátní pivovar. Co chystáte s ním?

Právě z důvodů, které uvádíte, není pivovar součástí plánované demolice. Ta letos postihne pouze sousední areál bývalé mlékárny. Hledáme vhodného investora, který by dal celou lokalitu dohromady. Jsou jasně daná pravidla, že se tohoto majetku nezbavíme, ale nabídneme v řádu desetiletí do nájmu. Neměl by to být průmyslový objekt, nejlépe ani obchodní jednotka, ale opět bydlení s nějakým menším komerčním zázemím. Necháme na zájemcích, jak se ve svých návrzích s touto výzvou popasují.

Poslední otázka souvisí s nálezy, které objevili archeologové před stavbou nové haly v průmyslové zóně nedaleko nákupního centra. Připravuje se i tam ještě něco nového?

Na zastupitelstvu v červnu bychom měli rozhodnout o zásadních směnách pozemků, díky kterým začne být lokalita aktivní. Doprojektovává se dopravní napojení a infrastruktura. Věřím, že za dva roky se tam objeví noví nájemníci či vlastníci z řad obchodníků, hobbymarketů či drobných výrobců a provozovatelů.