Z východních Čech na postižený jih Moravy dorazil už následující den. Nestihl se ani převléct do pracovního. „Realita byla taková, že jakmile jsem vystoupil z auta, tak jsem rovnou přešel na střechu a začal jsem pomáhat dalším lidem, kteří už pracovali na počátečním zakrývání střechy,“ přiblížil svůj příjezd rodák z Dobrušky a vyučený řemeslník, který rád dělá se dřevem.

A devátého července na Podluží pomáhal už třetí pátek v řadě. Postupně se tady z něj stal koordinátor svépomocné skupiny. „I v provizorních podmínkách jsme vytvořili efektivní systém a dáváme dohromady řemeslníky,“ přibližuje Baláček.

Ty pak směřuje, vybavené materiálem ke konkrétním lidem, kteří potřebují pomoc. V prvních týdnech na střechách spolupracovali s hasiči. Po jejich postupném stahování bude ale o to víc zapotřebí řemeslníků, jako jsou tesaři, klempíři, pokrývači i zedníci. „Chtěli bychom, aby se nám ozvali,“ pokračuje koordinátor.

Nedostatek řemeslníků

Podle něj zatím skončila jen první hektická fáze. „Pořešily se základní věci a dá se tady fungovat, ale co se týká řemeslné práce, tak teprve teď začínáme. Jestli se tady celá poškozená oblast podaří dát do Vánoc pod střechy, tak si všichni, kteří se do toho zapojili, budou moci obrovsky zatleskat,“ nastínil Baláček.

Podle něj jsou největším problémem právě nedostatek řemeslníků. Ti totiž mívají nasmlouvané zakázky na delší dobu dopředu. „Z empatie a kvůli tomu, že chtěli pomoct, tak si naložili navíc buď ve svém volnu, nebo odložili nějakého zákazníka, aby pomohli tady. Nyní to ale budou muset dohánět, takže budou mít ještě více práce. Přitom tady vznikla obrovská poptávka po tom, co ještě bude zapotřebí udělat. Budeme proto muset vyzvat celou Českou republiku a i Slovensko. A této první fázi oslovit řemeslníky, kteří dělají na střechách, aby se z nich vytvořila kapacita v tisících řemeslnicky odpracovaných hodinách, která to tady dá do pořádku,“ upozornil koordinátor skupiny působící i v dalších zasažených obcích.

Jak přiblížila Markéta Zemánková z humanitární a rozvojové sekce organizace Člověk v tísni, tak na Podluží evidují zhruba šestnáct set poškozených obytných domů. Zároveň apeluje na řemeslníky, aby přijeli a přiložili ruku k dílu. „Navíc jsou u řady domů ještě garáže a kůlny, takže poškozených objektů bude ještě víc. Kromě toho se začínají uzavírat další možnosti pro opravy, ceny materiálu letí nahoru. Řezivo, které se před tornádem dalo sehnat za deset tisíc, stálo minulý týden jedenáct a teď je to čtrnáct tisíc a půjde to dál,“ varoval Baláček.

Jenže v dalších měsících už bude řada postižených ve velké nevýhodě. Mohli by to být například ti, kteří nezvládají rychle zajistit nutné služby, ani si o pomoc říct nebo jim chybějí peníze a svépomocí by opravy určitě nezvládli. Podle Zemánkové do nejohroženějších skupin patří osamělí staří lidé či matky samoživitelky. „Na konci fronty bude všeho velmi málo a bude to strašně drahé. Chceme, aby se na tyto lidi nezapomnělo. Naším cílem je koordinovaná dlouhodobá pomoc, která bude stejná pro toho, komu se pomáhá dnes, jako pro toho, komu se bude pomáhat třeba v listopadu,“ řekl muž, který koordinuje řemeslníky, vyhledává nejpotřebnější obyvatele a zároveň shání stavební materiál či nářadí. Jak říká, zásadní je, aby střechy byly pokryté krytinou co nejdříve. Jenže některé mají poničené i krovy, štíty, věnce či komíny. Porušená může být i elektroinstalace.

Jak potvrdil jeho kolega, tesař Petr Svoboda, v jednu dobu jejich parta betonovala tři domy v Moravské Nové Vsi, pomáhala s demolicí a v Mikulčicích opravovali několik domů. „Tahle naše parta tady určitě není jediná,“ doplnil tesař.