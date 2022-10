Všichni ti si budou muset na několik měsíců vystačit s jinými trasami. Nový most se má totiž dopravě otevřít až před Vánoci. Ten současný se totiž dostal až do havarijního stavu.

„Už byl ve velmi špatném stavu a právě pro to se také opravuje. Letošní kontrola totiž odhalila, že se technický stav mostu oproti minulému roku změnil poměrně razantně, k havarijnímu. Neprodleně jsme tak přistoupili k opravě,“ vysvětlil kyjovský místostarosta Daniel Čmelík.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Kyjovští původně předpokládali, že bude stačit menší rozsah oprav s ponecháním konstrukční železobetonové desky. Jenže po odkrytí horních vrstev se stav desky ukázal ještě horší, tedy že je v havarijním stavu.

„Deska tedy bude kompletně nová. Zůstanou tak jen pilíře, jinak bude most zcela nový. Tedy včetně komunikace, která zůstane ve stejných rozměrech a také pochozí část bude nová,“ přiblížil místostarosta. Obnovenému mostu má odpovídat i jeho cena, která se tak navýšila na více než sedm milionů korun, a to i s daní. Hotový má být do dvacátého prosince.

Tím by ale zdejší novinky v okolí Kyjovky měly teprve odstartovat. Vedení radnice totiž plánuje proměnu Žižkovy ulice dále proti proudu říčky.

„Místním jsme předložili původní studii, do ní jsme pak zanesli připomínky zdejších obyvatel. Následně jsme obeslali všechny správce sítí, jestli v lokalitě nechystají nějaké přeložky. Ozvali se nám plynaři, kteří v příštím roce chtějí dělat kompletní přeložku plynu. Takže v tuto chvíli čekáme na provedení této přeložky,“ sdělil Čmelík. Předpokládá tak, že na začátku příštího roku začnou projekční práce tak, aby bylo vše připravené na provedení úprav v terénu v roce 2024.