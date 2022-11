„Osmnáct let po převzetí kasáren do majetku města chybí na řadě míst chodníky či nový, rovnější povrch na některých silnicích. Stále neutěšený je i stav Brněnského náměstí,“ uvedl například Libor Malovaný, který na nedostatky Velkých kasáren upozorňoval i dříve, a to i městské zastupitele.

Jasné podmínky pro budoucí rozvoj a zvelebení lokality má podle reprezentantů radnice vytyčit územní studie pro tuto lokalitu. Navrhnout má vhodné trasy po silnice, chodníky, vedení hromadné dopravy, a také veřejnou zeleň, dětská hřiště a další vybavení. Návrh počítá až s vytvořením městské čtvrti.

„Ta by mohla mít v konečné podobě oproti dnešku až dvojnásobek obyvatel, tedy dva a půl tisíce lidí,“ řekl mluvčí radnice Josef Horníček. Takovému množství má odpovídat i parkovací místa. Vyprojektované jsou rovněž i návaznosti na cyklostezky.

Podle návrhu by měla vzniknout uprostřed lokality také mateřská škola. „Návaznost k ní je koncipovaná tak, aby se do ní lidé dostali pěšky, tedy nepotřebovali auto,“ podotkl mluvčí.

Podle něj se nejspíš jednotlivé úpravy uskuteční po částech, nikoliv najednou. Projektanti počítají v budoucnu i se zavedením městské dopravy. V současnosti ale místní tlačí hlavně na omezení rychlosti v ulici Martina Benky.

S návrhem územní studie se mohli lidé při veřejném projednání seznámit toto pondělí. A do toho dalšího jej ještě mohou připomínkovat. „Následně připomínky vyhodnotíme, a ty racionální se nějakým způsobem zohlední a zapracují do územní studie. Každopádně po zapracování připomínek dojde k dokončení územní studie, která bude umístěna na stránky města a bude podkladem pro rozhodování v území,“ vysvětlil vedoucí odboru rozvoje města Dalibor Novák. Hotovo má být ještě v prosinci, případně v lednu.

Na to naváže debata na úrovni samosprávy o tom, které dílčí části začít projekčně řešit do fáze stavebního povolení s následujícím provedením přímo v místě. „Územní studie bude pokladem jak pro záměry města na obnovu dílčích veřejných prostranství, tak současně i podkladem pro soukromé záměry jednotlivých investorů a developerů v tomto území,“ sdělil Novák.

Studie je sice omezená na konkrétní území, ale navrhuje i napojení Velkých kasáren na okolní území, jako je Výhon či Lučinu. Právě napojení na Lučinu s plánovanou bytovou výstavbou vyvolalo neklid mezi zahrádkáři v lokalitě Hliník.

„Zahrádky tvoří nedílnou součást místního koloritu desítky let. Jsou takovou městskou zelení, která se stala součástí našich životů. I když zatím je to ve výhledovém stádiu, již nyní nesouhlasíme, aby tato kolonie byla lidem brána a dána do nějaké výhledové studie. Jedná se o zahrádky, které jsou ve vlastnictví zahrádkářů, ne města,“ řekl Jaroslav Svoboda. Vznikla už petice, jejímž cílem je právě zachování zahrádek. Dosud ji podepsalo asi čtyřicet lidí.

Podle vedoucího úředníka Nováka ale pás zahrádek nebyl součástí studií řešeného území. „Projektant však neřešil vyloženě jen ohraničené území Velkých kasáren, ale i návaznosti třeba na Výhon či centrum města, takže se zabýval i zahrádkami. Pokud se z Lučiny stane obytná zástavba, což územní plán předpokládá, tak by pás zahrádek zůstal mezi dvěma obytnými zónami. Navíc se nám sešly i některé žádosti na změnu územního plánu od zahrádkářů, a to na bydlení. Je tak potřeba koncepčně prověřit případnou infrastrukturu, která je pro bydlení nutná,“ dodal.

Projektant by podle něj měl maximálně respektovat stávající majetkové vztahy a současnou zástavbu.