Pět kladívek v úterý odpoledne poklepalo v průmyslové zóně Kapřiska na základní kámen této unikátní stavby. „Trojlodní hala se totiž staví na bývalém popílkovišti. Je tady použito zvláštní zakládání, jak pod nosnou konstrukcí sloupů, kde jsou betonové piloty, tak pod podlahou, kde jsou štěrkopískové piloty,“ přiblížil zvláštnost základů haly Jiří Šetina, vedoucí manažer tohoto stavebního projektu hodonínské společnosti VHS UNI. Jak doplnil za vedení hodonínské firmy Josef Anovčín, součástí zdejší výstavby je také rekonstrukce administrativní budovy a vybudování kompletních sítí včetně parkoviště.

Samotná hala má pak už od léta sloužit firmě Munters, která má už jeden výrobní závod v nedalekých Hruškách. Kapacity v obci na Podluží ale už nedostačovaly společnosti, která vyrábí vzduchotechniku pro farmacii, potravinářství a průmysl zaměřený na lithiové baterie. Právě s jejich zvýšenou potřebou při současné elektrifikaci souvisí rozšíření provozu Munters do Hodonína. „Nová hala bude mít zhruba deset tisíc metrů čtverečních v první fázi a je možné ještě dostavět ve druhé fázi dodatečných pět tisíc metrů čtverečních. Myslím si, že to bude jedna z největších hal v Hodoníně, případně i v okolí,“ upozornil ředitel Munters v České republice Radoslav Hudák.

Jak dále uvedl, ve velkém nyní nabírají nové zaměstnance. „Jak do administrativy, tak do výroby, a to spíše technické profese, jako jsou montážníci, svářeči, obráběči. Během roku a až roku a půl bychom se měli dostat na 250 lidí. Tedy v relativně krátkém intervalu potřebujeme nabrat 130 lidí a pak budeme růst dál. Chceme jim nabídnout udržitelnost pracovních pozic,“ přiblížil výhled Hudák s tím, že do nové haly chtějí technologie navážet v červenci příštího roku. Zaměstnat tady plánují nejen lidi z Hodonínska, ale také z Kyjovska i sousedního Slovenska. Hudák zároveň doplnil, že na střeše výrobní haly má být solární elektrárna a dole pak nabíjecí místa pro elektromobily.

Jak sdělil ředitel hodonínského úřadu práce Radek Hořák, podíl nezaměstnanosti v okrese dosahuje 4,7 procent, což je zhruba pět tisíc lidí.

Na základní kámen poklepal i hodonínský starosta Libor Střecha, který ocenil příchod globálního investora. „Jakékoliv pracovní místo je v Hodoníně vítáno. Pro Hodonín se otevírá velký potenciál s velkým množstvím pracovních míst, nejen dělnických, ale také kvalifikovaných, technických pozic, které jsou důležité pro rozvoj města,“ uvedl starosta.

Podobně vnímá novinku v hodonínských Kapřiskách i ředitel okresního hospodářské komory Michal Švagerka. „Vítáme příchod silné firmy a technicky zaměřené, která bude dávat práci s vyšší přidanou hodnotou,“ dodal Švagerka.