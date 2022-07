Tajným cílem organizátorů je i letos vybrat přes pět set tisíc korun. „Tyto finance vystačí na to, abychom byli schopni vyrobit kola pro šest dětí,“ přiblížil Souček.

Výzva Kolo pro Adama vznikla kvůli pomoci Adamu Kuthanovi z Bukovan, kterého už ve třech letech postihla osudová rána v podobě nádoru. Po náročné operaci a boji s následky trvalo dlouhých sedm let než se v léčebně poprvé posadil za speciální kolo. Aby si tento handicapovaný chlapec mohl dovolit život na novém kole, pomohla mu právě benefice Kolo pro Adama.

Při letošní ročníku chtějí dobrovolníci do čtyř dnů dorazit z Bergama do rakouské metropole Vídně. „Zde na ně již bude čekat skupina handicapovaných dětí a dospělých a společně se vydají na

cestu do moravských Bukovan, kde prospěšnou akci ukončí sportovní víkend,“ přiblížil za organizátory Pavel Orálek. V sobotu je pak na programu společná projížďka z Dubňan do Bukovan. Sraz je deset hodin dopoledne v místní části Jarohněvice. Odtud vyrazí všichni zájemci po cyklostezce do Kyjova a pak dál do Bukovan. Jak sdělili pořadatelé, díky výzvě Kolo pro Adama dostalo nové kolo už jednatřicet dětí.

Více k charitativní akce, včetně aktuálního průběhu na www.koloproadama.cz