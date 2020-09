Ten v jižní části Chřibů již devatenáct let organizuje vřesovický odbor Klubu českých turistů.

Úplně první tak vyráží na nejkratší osmikilometrovou trať ke Kameňáku Hana Jedounková z Vřesovic. Ta vede sedmičlennou rodinnou výpravu především ze Zdounek i s nejmladším účastníkem. V kočárku si tak úžívá čerstvý vzduch Podchřibí teprve pětiměsíční Martínek. „Bude to jeho první pochod. Základní trasu si asi o kilometr prodloužíme, s kočárkem totiž potřebujeme jet po silnici,“ říká tradiční účastnice.

Z prvního linkového autobusu od Kyjova vystupuje Oto Prokop, který přijíždí až z Troubska u Brna. Za vřesovickými krásami podzimu si to vyšlápne vůbec poprvé. „Když jsem se kolegům v práci zmínil, že půjdu, tak mi bylo blbé, jim pak říct, že jsem nejel,“ vysvětluje, proč ho neodrazuje ani nevlídné počasí.

To předsedovi zlínských turistů Jiřímu Tomášovi v sobotu ráno zvoní budík už ve 4.20 a za hodinu už sedí v trolejbusu do Otrokovic. Dál už cestuje vlakem a autobusem. „Vždycky do Vřesovic rád zavítám. Chřiby mám rád, zvláště v podzimním období, kdy se začínají barvit,“ podotýká Tomáš, který má v letošní turistické sezoně v nohou už téměř sedm set kilometrů.

Hodinu po zahájení výšlapu míří na start i František Vozák ze Bzence. „Švagr mi říkal, že za hodinu má přestat pršet a přestalo. Tak jsem vyrazil. Podle toho, jaké bude počasí, si zvolím i trasu,“ svěřuje se Vozák.

Miroslav Vaculík za pořadatele dodává, že právě před pěti lety termín pochodu připadl také na šestadvacátého září. „A také tehdy bylo škaredé počasí, takže přišlo poměrně málo lidí. Navíc nás opustila naše dlouholetá členka Jarka Zelinková, takže řada z nás se s ní šla dnes naposledy rozloučit,“ posmutněl Vaculík.

Za devatenáct ročníků výšlapu drží rekord rok 2011, když se akce zúčastnilo 431 lidí.

I přes nepřízeň počasí, kdy téměř po celý průběh akce mrholilo, si letos prošlo některou z nabízených tras, 142 turistů z 32 obcí a měst. Někteří z nich si do cíle přinesli i pěkné houbové úlovky. Nejmladším účastníkem výšlapu se stal teprve pětiměsíční Martin Jedounek ze Zdounek na Kroměřížsku. Naopak nejstarším turistou akce byl vyhlášený devadesátiletý Josef Sedlák z Kyjova. Nejvzdálenějším účastníkem se stal Josef Táborský z Otročína z Karlovarského kraje. Nejpočetnější rodinou výšlapu byla ta Marcely Rybákové z Vřesovic. Nejpočetnější výpravy přišly v tomto pořadí: Vřesovice, Kyjov, Ježov, Brno a Žeravice.