Poté, co se vlastník koncernu rozhodl kyjovský závod postupně zrušit a přestěhovat do Německa, zdejší zaměstnanci chtějí aspoň vyšší odstupné. „Postup zaměstnavatele a jeho zakladatele při ukončování činnosti v jeho pobočce v Kyjově považujeme za nepřijatelný,“ prohlásili k protestu zástupci zaměstnanců.

Ti jsou už tři týdny ve stávkové pohotovosti. Odbory požadují jako kompenzaci za náhlou ztrátu pracovních míst přiměřené odstupné v závislosti na odpracovaných letech. „Zaměstnavatel neustoupil. Není žádný signál k tomu, že by se mělo něco změnit. Stávka je vyhlášená, a to jako časově neomezená. Zaměstnanci se tak svobodně rozhodli,“ sdělil vedoucí regionálního pracoviště odborového svazu Kovo David Šrott. K zahájení stávky má vyřízený na úterní poledne i zábor místa na náměstí, kde má být i stan.

Podle vedení společnosti ke stávce není důvod. „Ruko cz bez výjimky dodržuje obecně platné a závazné předpisy České republiky. Už jsme deklarovali navýšení odstupného nad rámec zákonných povinností. Podle našeho názoru je vyhlášená stávka nezákonná a nejsou pro ni ani racionální důvody,“ řekl výkonný ředitel kyjovského podniku Martin Pabiška. Závod se má odstěhovat do mateřské firmy v Německu, ale bez stávajících zaměstnanců.

Ti mají dostat k zákonnému odstupnému jeden měsíční plat navíc, což je ale podle odborářů málo. „Návrh společnosti na výši odstupného je urážkou všech zaměstnanců, kteří odvádějí kvalitní práci. Při obdobném ukončení výroby v Německu by se odstupné pohybovalo v řádu roční mzdy příslušného zaměstnance. Jeden průměrný měsíční výdělek nad rámec zákona, to je proti dvanácti měsícům v Německu naprostá katastrofa,“ uvedl předseda odborového svazu Kovo Jaroslav Souček.

Postup odborů v Kyjově vedoucí ke stávce podpořil i předák největší odborové centrály v Česku Josef Středula. Na twitteru uvedl, že německá firma odmítá vyplatit našim lidem přiměřené odstupné, které by alespoň trochu kompenzovalo náhlou ztrátu práce.

„Co mi vadí, je redukovat takový proces na národnost firmy,“ reagoval německý velvyslanec v Praze Andreas Künne.

Na to mu také předseda Českomoravské konfederace odborových svazů odpověděl. „Vy vidíte nějaký nacionalismus? Já ne. Já vidím snahu ušetřit náklady na českých zaměstnancích přesto, že se stěhuje do země s náklady vyššími,“ napsal na twitteru Středula.

Ředitel kyjovského Ruka Pabiška uvedl, že se ale snaží zaměstnancům maximálně vyjít vstříc a v nelehké situaci jim pomoct. „Pomůžeme jim se začleněním k novým zaměstnavatelům, komunikací s nimi a doporučujícími dopisy. K navýšení odstupného ale není žádná zákonná opora a ani kolektivní smlouva k tomu nic neříká,“ sdělil Pabiška.

Ruko vyrábí v Kyjově vybrušované vrtáky z oceli od roku 2012 a má tady být do konce dubna příštího roku, kdy se odstěhuje do mateřské firmy v Německu. Nahlášené hromadné propouštění více než padesáti zaměstnanců má postupovat ve dvou fázích. První polovině zaměstnanců by měl skončit pracovní poměr na Silvestra letošního roku.