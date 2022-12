A ceny? Dvě deci svařáku obvykle za padesát korun, i když v některých stáncích byl k dostání i za čtyřicet. Stejnou částku si mohl rodič nachystat i na dětský punč. Pokud někomu vyhládlo, může zkusit v některém ze stánku třeba langoš za stovku. Prosincová podívaná z vyhlídkového kola stojí osmdesát korun.

Vánoční jarmark pokračuje každý den až do čtvrtku dvaadvacátého prosince. „Jarmark bude otevřený ve všední dny od jedenácti dopoledne do devíti večer a o víkendech začíná v devět ráno, trvá také do devíti do večera,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková. Doprovodný kulturní program začíná většinou ve čtyři hodiny odpoledne.

Možná lehce kuriózním úkazem ve tmou zahaleném náměstí byla první den jarmarku nesvítící jedna dvojka v zářícím letopočtu 2023 na čelní straně radnice.