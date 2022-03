Řada aut se tak po objížďkách dostává do Veselí nad Moravou a především do sousedního Moravského Písku. Tam se v pondělí tvořily dlouhé kolony jak ve směru od Uherského Ostrohu, tak především u přejezdu přes železniční koridor.

Uzavírka Kunovic pošle nákladní dopravu na Moravský Písek

Stavba kruhových objezdů ve Veselí nad Moravou I/55 a I/54



Cena stavby: 45 milionů korun

Potrvá: do srpna 2022

Intenzita dopravy: 12 442 aut za den (rok 2020)

kyvadlo nákladní a autobusová doprava přes stavbu okružních křižovatek

Objízdná trasa pro osobní auta: Veselím přes ulice Chaloupky, kolem Kauflandu, vlakového nádraží, Stolářskou, Rumunskou a Lány zpátky na Masarykovu třídu

Doporučení tranzitní dopravě: objízdná trasa přes Moravský Písek.

„Provoz je tady opravdu hustý. Je to ještě horší, když otevřou závory, auta se pak dají do pohybu směrem dál do obce. Možná se to ještě zhorší, pokud tady otevřou plánované štěrkoviště. Každopádně ale budeme rádi, až tady bude obchvat. Jen je škoda, že chystaná dálnice nebude pokračovat dál na Hodonín, a skončí jen u Bzence,“ řekl v centru Moravského Písku například Slavoj Štefánek.

Ani cyklisté a chodci to neměli první den po zavedení objízdné trasy pro nákladní auta nad 7,5 tuny přes dvoutisícovou obec snadné. Pokud chtěli přes silnici, museli trpělivě vyčkávat na bezpečnou příležitost. „Katastrofa. Bydlím směrem na Ostroh, a tam nám už praskají baráky. Kolem jezdí kamiony, takže nemůžeme usnout,“ posteskla si žena, která se představila jen jako Vlasta.

Jak připomněl starosta Leoš Filípek, situace v ulicích se po zahájení letošních stavebních prací vrátila do stavu před zimní přestávkou. Dělníci se na kunovickém průtahu činili už od července. „Tehdy ale přes naši obec oficiální objížďka nevedla. Přesto většina šoférů byla zvyklá jezdit k nám, jen menšina jela přes Míkovice. Nyní je aspoň objížďka přes Moravský Písek oficiálně značená, díky čemuž si pak aspoň budeme moci dostat penězům na opravy poničených silnic. Před uzavírkou se u nás dělal monitoring. Jakmile skončí, uděláme další, zjištěný zhoršený stav by se měl opravit,“ reagoval starosta.

To v sousedním Veselí nad Moravou se střed města před několika dny téměř uzavřel osobním autům. Důvodem je stavba nových kruhových objezdů. Kamiony se ale kyvadlově na semafory přes staveniště dostanou. A často nejen ony. Projet chtějí i řidiči z historického centra. A doprava houstne.

Oslovení Veselané si ale už na uzavírky a objízdné trasy zvykli. „Líp to asi udělat nešlo a budeme to muset vydržet. Bylo sice rizikové, když se kruháče na podzim otevřely, ale lidé si na ně zvykli. Byly obavy, jestli budou průjezdné, a vypadá to, že na chlup budou,“ zamýšlel se třeba Miroslav Mořický.

Kyjovští vyberou název i ředitele aquacentra, koupaliště otevřou za čtyři měsíce

Průjezd v okolí částečně oploceného staveniště zvládá i s kočárkem Petra Šantrůčková. „Nejsou tady místa, která by nešla projet. Dá se to,“ potvrdila mladá žena.

Přesto se někteří místní snaží volit vlastní objízdné trasy, a to především kvůli tomu, aby se vyhnuli železničním přejezdům. „Objízdná trasa po osobní auta vede po ulici Chaloupky, kolem Kauflandu, vlakového nádraží, ulici Stolařská, Rumunská a Lány zpět na třídu Masarykova. Tranzitní dopravě doporučujeme využít objízdnou trasu přes Moravský Písek,“ uvedla mluvčí republikového Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Stavba průtah Kunovic I/55



Potrvá: do srpna 2022

Cena stavby: 116 milionů korun

Směr na Veselí nad Moravou uzavřený: na 8 týdnů

Objízdná trasa pro auta nad 7,5 tuny: přes Moravský Písek