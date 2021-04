„Přitom žádáme všechny řidiče, aby pozorně sledovali dopravní značení v okolí svého bydliště a na dobu uvedenou na dopravní značce své vozidlo přeparkovali,“ uvedl ředitel hodonínské městské policie Jindřich Vašíček s tím, že řidičům, kteří nechávají vozy v místech, kde platí zákaz stání hrozí pokuta až do dvou tisíc korun. „Je pravda, že tento týden tam lidé nechávali poměr dost aut. Loni byli zodpovědnější,“ porovnal Vašíček.

Řidiči by si měli dát o to větší pozor na to, kde parkují, jelikož letos jim na voze nehrozí jen botička, ale i to, že strážníci mohou po třiceti dnech auto i odtáhnout. „Doba jednoho měsíce je dost dlouhá na to, aby se majitel vzpamatoval a pro auto si přišel, a neblokoval dál parkovací místo. Máme k dispozici plochu, kam můžeme vozidla odtáhnout,“ upozornil šéf strážníků.

Bloková očista hodonínských ulic začala tento týden. Od úterý bude pokračovat jak v centru v ulicích Svatopluka Čecha, Dvořákova a Velkomoravská u bytového domu 10, tak na sídlišti Jihovýchod v Konečné a Jižní ulici. Konec blokové očisty je naplánovaný na konec června.

Termíny očisty ulic Hodonína

Termíny očisty hodonínských ulic na duben. Zdroj: MěP HodonínZdroj: Deník/Petr Turek