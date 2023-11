/FOTO/ Před objektiv fotografa se ve středu odpoledne dostal strážník z Veselí nad Moravou Lukáš Šťastný. Na radnici se dočkal poděkování za to, že zvládl dramatickou záchranu života starší ženy. Ta spadla do řeky Moravy, odkud ji strážník vytáhl.

Veselský strážník Lukáš Šťastný zachránil život starší ženě, která spadla do vody.

Případ se stal 16. října. Žena se dostala do vody kolem sedmé hodiny ráno poblíž stanice městské i republikové policie. Upozornila na ni zdejší úřednice. Čtyřiadvacetiletý Lukáš Šťastný ženu zahlédl pod schody vedoucími z břehu k hladině.

„Bylo nutné schody seběhnout a jít pro paní, protože zcela evidentně nemohla sama vylézt z vody a potřebovala pomoct,“ popisoval situaci veselský strážník.

Žena byla navíc v šoku. Měla ale štěstí v neštěstí. Proud v řece nebyl totiž natolik silný, aby ji odtáhl dál.

„Bylo jen kolem tří stupňů a voda poměrně studená. Paní byla ve svetru, třásla se zimou,“ pokračoval Šťastný, který je ve Veselí strážníkem dva roky.

Podle následných zjištění žena na břehu uklouzla a voda ji pak zřejmě odnesla po proudu o několik desítek metrů dál. Pak se zastavila o kamení v korytě, kde bylo méně vody. Poté, co ji strážník vytáhl na břeh, jí dal svoji budu, aby se alespoň trochu zahřála.

Podchlazenou ženu si vzal do náruče a vyšel s ní schody. Následně ji předal do péče přivolaných záchranářů.

„Byla v šoku, ale mluvila se mnou. Pak už dělali svou práci záchranáři,“ podotkl Šťastný s tím, že poté potkal i syna zachráněné ženy, který mu osobně poděkoval.

Díky a slova uznání si vyslechl ve středu odpoledne rovněž na radnici od starosty Petra Koláře a místostarosty Tomáše Nekardy. „Tím, že jste se nezalekl a skočil do vody a paní vytáhl, jste jí vlastně zachránil život. Chci vám za to moc poděkovat, a to nejen jménem celého vedení našeho města,.řekl bych i za celé město,“ uvedl starosta.

