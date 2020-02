K pacientům vyrážejí z hodonínské stanice. Ta je jednou z 23 základen krajské záchranky. „Vyjíždíme k pestrému spektru pacientů a široké je i rozpětí věkové, od novorozenců až po důchodce. Na zdravotní potíže může mít vliv počasí a roční období,“ říká Jitka Jágerová.

Počet úrazů v zimě narůstá v souvislosti s náledím. „Jde často o pády následkem uklouznutí, ale i o dopravní nehody. Výjimkou nejsou ani úrazy související s přípravou dřeva na topnou sezonu, například sečná a řezná poranění,“ zmiňuje záchranářka.

Lidé volají kvůli nachlazení

V zimním období je také více výjezdů v souvislosti s virózami. Jde třeba o nachlazení a horečnaté stavy. „Lidé často volají na linku 155 a neví, že by si měli lehnout do postele, pít dostatek tekutin a vzít si léky na snížení teploty, popřípadě navštívit svého praktického lékaře. Samozřejmě rádi pomůžeme, je to naše práce. Ale lidé by měli mít aspoň základní povědomí o tom, jak naše tělo funguje a jak si v méně závažných stavech mohou pomoci sami,“ říká Eva Marášková.

K dopravním nehodám jezdí po celý rok, nejen v zimě. Než přijedou zdravotníci na místo, mohou svědkové začít sami pomáhat. „Měli by však v první řadě dbát na svou bezpečnost. To znamená zjistit, zda poblíž není elektrické vedení nebo zda nehoří vozidlo. Je nutné nasazení reflexní vesty, zhodnocení situace a samozřejmě volání na tísňovou linku 155,“ radí Eva Marášková a tím, že dále je třeba řídit se pokyny operátora.

Záchranářky upozorňují, že k záchraně lidského života dnes pomáhá řada technologií či nových opatření, které dřív k dispozici nebyly. Například aplikace Záchranka či ICE karta neboli Seniorská obálka. „Jsou v ní důležité informace o tom, s čím se pacient léčí, jaké bere léky, na co je alergický či jaké prodělal choroby. Je tam i kontakt na rodinné příslušníky a čísla tísňových linek celého integrovaného záchranného systému,“ dodává Jitka Jágerová.