Ve všech školách jsou nyní povinné roušky i při vyučování. Platí to pro všechny třídy od druhého stupně základních škol.

Nově zavedená opatření nepotěšila kromě studentů ani ředitele škol. „Zrovna, když potřebujeme výuku posílit, znovu přijde něco, co ji ztíží,“ podotkl ředitel brněnské ZŠ Antonínská Libor Tománek.

Nadšení z dalších změn nebyli ani někteří z rodičů. „Děti jsou stejně pořád v kontaktu, chodí spolu mimo školu, na obědy. Přijde mi, že už neví, co vymyslet. Ale co vím, děti to snáší lépe než my dospělí,“ poznamenala matka žákyně sedmé třídy Lucie Fuchsová.

Podle ředitelky tišnovského gymnázia Barbory Holubové způsobuje nošení roušek některým učitelům zdravotní problémy. „Zhoršily se jim kvůli tomu alergie, na obličeji mají jizvy,“ popsala nepříjemné zkušenosti Holubová.

PETRA ŠEBKOVÁ, TEREZIE SEKÁČOVÁ