V hodonínské prodejně Koh-I-Noor se na začátek školního roku připravují už od začátku srpna. Největší nápor zákazníků očekávají koncem srpna a první zářijové týdny. „Společně s Vánocemi je to pro nás nejvytíženější období v roce. Příprava zatím probíhá stejně jako v minulých letech,“ sdělil za firmu mluvčí Jan Kubát.

Jak moc se aktuální krize projeví na nákupech zákazníků, si zatím odhadovat netroufá. Také oni se však museli uchýlit ke zdražování produktů. „Zlevňovat v době, kdy narůstá doslova úplně všechno možné není. Budeme rádi, když některé produkty ponecháme na stejných cenách, jako doposud,“ doplnil Kubát.

Obavy o nedostatek zásob nicméně lidé v hodonínském papírnictví obavy mít nemusejí. „V naší prodejně nakoupí zákazníci veškerý papírenský sortiment a pochopitelně na začátku školního roku je obrovský zájem o veškeré vybavení, které děti potřebují do školních lavic. Od tužek, přes pastelky, vodovky, temperové barvy, modelíny, až po sešity,“ vyjmenoval mluvčí.

Zároveň poradil, aby rodiče nenechávali přípravu svých ratolestí do školy na poslední chvíli, a vyhnuli se tak dlouhému čekání ve frontách. „Určitě je dobré jít nakoupit včas, aby se zákazníci vyhnuli frontám a především, aby na ně měly naše prodavačky dostatek času. Hodně klientů totiž potřebuje při výběru poradit, a proto zaměstnáváme lidi, kteří sortimentu rozumí a umí jejich požadavky vyřídit,“ vysvětlil mluvčí společnosti Koh-I-Noor Jan Kubát.

Zuzana Černá zatím pocítila zdražování hlavně u papíru. „Jelikož dcerka po prázdninách nastoupí už do druhé třídy, tak novou aktovku nebo penál řešit nemusíme. Při běžných nákupem zjišťuju, že se ceny u většiny pomůcek do školy zatím poměrně drží, tedy kromě papíru. U něj znatelné je zdražování i o desítky korun,“ svěřila hodonínská maminka.

Naopak Kateřina Helešicová upozornila na jinou nesnáz. „Když syn něco do školy potřebuje, tak to prostě koupíme a cenu neřeším. Štve mě ale to, že učebnice tisknou ve formátech, na které se velice špatně shání obaly,“ posteskla si ženy.

V Hodoníně mohou rodiče a zákonní zástupci dětí požádat finanční dar na školní potřeby pro prvňáčky, a to už druhým rokem. Od tamního městského úřadu mohou dostat až dva a půl tisíce korun na jednoho žáka. „Finanční dar žákům prvních tříd město poskytuje už druhým rokem. Loni jej využili rodiče pro tři čtvrtiny prvňáčků. Město tak přispělo na školní potřeby 178 prvňáčkům celkovou částkou 445 tisíc korun,“ informoval mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček s tím, že s obdobnou výší se počítá také pro nastávající nový školní rok. „O příspěvek zatím požádala přibližně polovina rodičů budoucích prvňáčků,“ uvedl na začátku srpna mluvčí. O dar však mohou rodiče požádat do posledního prázdninového dne.