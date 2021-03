„Ke stavbě jsme se aktivně vyjadřovali a jsem rád, že byla nalezena řešení, která určují pozemky pro náhradní výsadbu za kácené dřeviny, a že stále platí předpoklad, že se úsek Moravský Písek – Bzenec začne stavět v době, kdy bude probíhat stavba předešlého úseku Staré Město – Moravský Písek a nedojde ke svedení dopravy z D 55 do Moravského Písku,“ řekl Deníku starosta Moravského Písku Leoš Filípek.

Dálnice D55 Staré Město – Moravský Písek má vést katastrálním území Starého Města v délce 900 metrů, což je podle staroměstského starosty Kamila Psotky menší zásah do krajiny než v případě úseku Babice - Staré Město, kde to dělá pět a půl kilometru a jedná se o daleko významnější krajinářský zásah.

„Samozřejmě na jednu stranu nás netěší značná alokace orné půdy a zeleně pro dálnici. Na druhou stranu dálniční úsek Staré Město – Moravský písek značně ulehčí zejména Kunovicím, Ostrožské Nové Vsi či Uherského Ostrohu. U Starého Města se odlehčení dotkne okrajových částí, kde budou napojení na stávající obchvaty,“ řekl Kamil Psotka.

Ten u kácení dřevin poukázal na to, že se často jedná o vzrostlé stromy. „Určitou kompenzací pro nás je, že náhradní výsadba za pokácené stromy, která se uskuteční v rámci katastrálního území, násobně převýší množství pokácených dřevin,“ doplnil staroměstský starosta.

Momentálně má Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR v úseku Staré Město – Moravský Písek dokončený pyrotechnický průzkum a právě se koná výběrové řízení na zhotovitele stavby.

„Její součástí bude vybudování devíti mostů, dvou mimoúrovňových křižovatek a protihlukové stěny v délce 456 metrů,“ uvedla mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková.

Předpokládaná výše investice je naplánovaná na dvě miliardy 610 milionů korun bez DPH. Řidiči se poprvé po tomto 8800 metrů dlouhém dálničním úseku projedou v roce 2024.

Plán výstavby dálnice D55



Obchvat Otrokovic na Zlínsku: otevření koncem září 2021

Babice – Staré Město: zahájení stavebních prací v říjnu 2020, předpokládané uvedení do provozu v roce 2023

Staré Město – Moravský Písek: zahájení stavby v roce 2021, předpokládané uvedení do provozu v roce 2024

Moravský Písek – Bzenec: zahájení stavby v roce 2021, uvedení do provozu v roce 2024

Bzenec – Bzenec-Přívoz, včetně mostu přes železnici: zahájení stavby v roce 2029, uvedení do provozu v roce 2031

zdroj: ŘSD ČR