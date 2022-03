Tomu červnové tornádo vyvrátilo zahradní chatku, více než desítku stromů a poškodilo také oplocení. Podobně na tom jsou i další lidé z okolí, kteří by rádi při obnově už investovali do svého.

Tornádem zničené zahrady v Kapřiskách chtějí nájemci koupit, ozvalo se jich sto

„Když se nejedná dostatečně rychle, tak to zahrádkářům ubližuje. Výrazně se totiž zdražuje materiál, takže čím později s rekonstrukcemi nebo oplocováním začneme, tím to pro nás bude dražší. Přitom máme k zahradám pevný vztah. Někteří z nás zde byli ještě v začátcích, když tady bývalo jen smetiště a rákosem zarostlý močál, ručně vyřezávali křoviny a náletové stromky a pak naváželi hlínu, město tak nemuselo dávat do zúrodnění a zvelebení lokality vůbec nic,“ upozornil Čech s tím, že potornádová situace navíc bez oplocení je pro řadu zahrádkářů velice špatná. „Na naší lednové schůzce jedna paní skoro brečela. Měla na zahrádce nachystané stromky na sadbu, ale někdo je ukradl, po tornádu ji totiž stále ještě chybí plot,“ podotkl zahrádkář.

Možné rozšíření průmyslové zóny

Podle informací z městského úřadu bude možné přistoupit k vybudování nového oplocení až po provedení terénních úprav. Obnovu lokality ale komplikuje tamní měkké a mokré podloží. Zahrádkáři argumentují tím, že si v případě prodeje zahrady samy oplotí. Jenže většina zastupitelů, i když nedostatečná, hlasovala pro návrh doporučený radními, tedy aby pozemky zůstaly v majetku města. Lokalita je sice vedená v územním plánu jako rekreační zóna, na ní je ale územní rezerva pro výrobu, tedy pro možné rozšíření blízké průmyslové zóny. Rozhodnutí o tom má padnout do roku 2024. Právě z toho vycházel návrh zahrady neprodávat. „Jenže ani pro jedno z navržených usnesení se nenašel dostatek hlasů. Zastupitelstvo se tak bude k tomuto bodu opět vracet,“ shrnul v pátek mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček. Připomněl však to, že zahrádkáři na Kapřiskách mají pro tento, po tornádový rok, od města odpuštěný nájem. Zmiňovaný druhý návrh, který by umožňoval prodej parcel zahrádkářům, hájil naopak opoziční zastupitel a advokát Vítězslav Krabička.

S vlastním pohledem na problematiku, který ale podporuje spíše prodej zahrad jejich nájemcům, vystoupil častý návštěvník zasedání zastupitelstva František Ondruš. „Skoro jsme si byl jistý, že to zastupitelé zahrádkářům prodají, tím spíš, když tamní založení staveb je velmi problematické. Sám bych pro prodej hlasoval. Na druhé straně by nájemci sice měli mít možnost koupit zahrady, které jim budou dále sloužit, ale zároveň by měly být omezené možnosti spekulací při případných následných prodejích,“ vysvětlil svůj postoj třiašedesátiletý muž. Následně by podle něj měl prodejce nabídnout pozemek původnímu vlastníku, tedy městu, a to i za původní cenu.