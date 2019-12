„Po škole jsem začala pracovat, kde se dalo. Na poště, v umělecké kovárně, a nakonec jsem skončila v knihovně Akademie věd,“ vypráví Invi.

Knihovnictví jí učarovalo. „Splnila jsem si jeden ze svých nevyřčených tajných snů a stala jsem se studentkou Filosofické fakulty Karlovy univerzity,“ říká Invi, jejíž přezdívka vznikla pro potřeby internetu před téměř čtrnácti lety v návaznosti na jednu z postav šesté řady kultovního seriálu Akta X – Invisigoth.

Invi byla i při tom, když se milotický zámek objevil ve filmu. Natáčela se v něm komedie Poslední aristokratka. „Film přitom přišel na řadu až později. Vše u mě začalo právě seriálem Akta X. Táhlo mě to spíš k televizi. Proto jsem ve třeťáku na univerzitě dvakrát poslala životopis do televize Prima. Zatímco poprvé byl úplný, podruhé se ke mně dostala informace, že vysokoškoláky nechtějí. Takže jsem tuto pasáž zkrátka vynechala. Oni si mě pozvali na pohovor a já jsem dostala svou první šanci,“ usmívá se mladá žena.

V televizi začala pracovat jako seriálový konzultant pro cílovou skupinu mužů ve věku od patnácti do pětatřiceti let. „V té době se rodila televizní stanice Prima COOL a já jsem měla to štěstí podílet se na programovém plánu. Byla to úžasná práce. Později přišla Prima Love. Pak jsem ale už cítila, že potřebuji novou výzvu,“ přibližuje svoje začátky Invi.

Do Prahy proto pozvala svou nejoblíbenější americkou herečku Kate Mulgrew. „Na to jsem doopravdy pyšná. Pozvala jsem ji zase a ona souhlasila. Přijede znovu v květnu příštího roku. Známá je jako kapitán Kathryn Janeway ze Star Trek: Voyager. A tím to začalo. Zjistila jsem, že mě hrozně baví organizování akcí. Taková producentská práce. I proto jsem ve volném čase založila agenturu pořádající sci-fi akce s názvem Fanbase,“ říká mladá žena, která v pražském Klementinu na sobotu 30. listopadu zorganizovala besedu s americkým hercem Robertem Picardem, Holodoktorem z hvězdné lodi Voyager.

Z Primy krátce nato odešla. Učaroval jí marketing. „Doslova do roka a do dne jsme připravovali druhou akci. Po ní jsem odletěla do New Yorku, protože mě právě Kate Mulgrew pozvala k sobě domů na večeři,“ vypráví Invi.

Jak přiznává, právě v Americe poprvé pocítila skutečný filmový průmysl. „Začínal se tenkrát točit nový seriál společnosti Netflix s názvem Orange is the New Black. Seděla jsem s knižní předlohou v ruce a zazvonil mi telefon. Na druhé straně se ozval programový ředitel HBO Europe, zda mám stále chuť k nim nastoupit. Víc než půl roku před tím, než jsem odešla z Primy, jsem si k nim poslala životopis,“ překvapuje usměvavá mladá žena.

K filmu podle svých slov přičichla už v roce 2004. „Spíš jsem se ale jen vezla a kibicovala. Byla to taková veselá parodie na špatné horory, která si získala své obecenstvo na festivalech. Řekla bych, že tenkrát v tom hráli všichni, kdo šli zrovna kolem, a byli ochotní natáčení podřídit šestatřicetihodinový natáčecí den,“ smála se při vzpomínce Invi.

Po prvním pak vznikl i druhý díl. „O pár let později jsme to zkusili vážně a vznikl romantický film, který jsme poprvé pustili i v kině. Právě na tom promítání si kamarádka všimla, že nejsem úplně marná a zeptala se mě, jestli bych si nechtěla zahrát v jimi připravovaném Star Treku. Souhlasila jsem s tím, že doufám, že nebudu muset moc mluvit, což se moc nepodařilo,“ usmívá se kyjovská rodačka při vzpomínce na natáčení filmu, který měl o víkendu premiéru v tamním kině Panorama.

Poslední čtyři roky žije Invi v irském hlavním městě Dublinu. „Máme firmu, která se zabývá energetikou. Věnujeme se plánování a výstavbě jednosměrně silnoproudých podmořských kabelů, mezi kontinenty a ostrovy. Například Itálie — Tunis, Turecko — Kypr — Blízký východ. A také smart meteringu a EV nabíjení,“ překvapuje pestrostí svých činností pětatřicetiletá žena.

Přestože se herectví a film od řešení velkokapacitního uložení energie do baterií či výstavby plynofikace Ulánbátaru, hlavního města Mongolska, liší, jde o směry, které Invi zcela pohltily a naplňují.

Nově se podílela také na vzniku nadace, která se věnuje projektům z obnovitelných zdrojů. „Nadace má pomoci zlepšit životy, napomoci recyklaci a snížit zamoření planety. Příkladem je Úlánbátar. Obyvatelé tam umírají kvůli smogu, jelikož neexistuje plynovod ani rozvody elektřiny. Tudíž půl milionu lidí topí a vaří na kamnech. Hodnota znečištění vzduchu je mimo měřitelnou hranici,“ zdůvodňuje vznik nadace Invi.

Dveře do České republiky za sebou však stále nezavřela. Nyní uvažuje i o návratu zpátky a dalším podnikání na domácí půdě. „Hrozně mě baví výzvy. Moc ráda bych pracovala pro nějakou společnost na Moravě, která rozjíždí velký projekt plný nejasné budoucnosti, nebo hodlá expandovat do zahraničí,“ zasnila se Invi.

Kam její kroky směřují, sleduje s nadšením i Jarmila Novotná, která Invi učila na prvním stupni základní školy v Miloticích. „Terezka byla vždycky takový můj miláček. Kamkoli se pohne, odtud mi píše pohledy. Pořád jsem pro ni paní učitelka. Byla to vždycky moc milá a šikovná holčička. Cením si, že na mě nezapomněla,“ říká Novotná.

Jak podotýká, Invi v tom, co dělá, fandí. „Dlouhou dobu to vypadalo, že úplně neví, co chce v životě dělat. Myslím, že to ale dotáhla obrovsky daleko. Dokonce i fanouškovský Star Trek, kde hraje, se mi líbí. A to nejsem žádná jeho velká fanynka,“ usmívá se Inviina třídní učitelka.

Terezie Invi Holešínská

- Je jí 35 let

- Vystudovala matematiku a fyziku na Masarykově univerzitě v Brně, později knihovnictví na Karlově univerzitě v Praze.

- Pracovala v televizi Prima COOL, Prima LOVE, HBO Europe.

- Zahrála si v poloamatérském Star Treku, s českou ambasádou nyní v Irsku organizuje promítání Poslední aristokratky v Dublinu.

- Věnuje se také plánování a výstavbě jednosměrně silnoproudým podmořským kabelům mezi kontinenty a ostrovy, velkokapacitnímu uložení energií do baterií, nebo výstavbě plynofikace v Ulánbátaru, hlavním města Mongolska.

- V roce 2018 byla v Irsku s Barborou Greplovou nominovaná na The Image Businesswoman of the Year v kategorii Start-Up.