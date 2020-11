Ustrnutí turistického zájmu o Hodonín, i když jinde na jižní Moravě zaznamenávají v cestovním ruchu vzestupnou tendenci. Tuto situaci se snažili řešit městští radní na své poslední schůzi.

Hodonín. Ilustrační foto. | Foto: www.hodonin.eu

A to nejen strategií do roku 2025, ale také brzkým zřízením koordinátora pro cestovní ruch. „Zatímco cestovní ruch v letech 2012 až 2018 v tuzemsku i regionech vykazoval růstový trend, v Hodoníně spíše stagnoval. Dokazuje to i počet přenocování ve městě za rok okolo 156 tisíc, který se v posledních třech letech neměnil,“ přiblížil zájem o pobyt v okresním městě mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.